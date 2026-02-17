Ισπανία: Ξεκινά έρευνα στα social media για υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που δημιουργήθηκε με ΑΙ

Η κυβέρνηση της Ισπανίας θα ζητήσει από τους εισαγγελείς να διερευνήσουν τις εταιρείες κοινωνικών μέσων X, Meta και TikTok, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν έχουν διαπράξει ποινικά αδικήματα.

Η έρευνα θα ξεκινήσει καθώς οι εταιρείες φέρεται να επέτρεψαν στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης τους να δημιουργήσουν και να διαδώσουν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του έλαβε την απόφαση αυτή προκειμένου να προστατεύσει «την ψυχική υγεία, την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των γιων και των θυγατέρων μας» και να τερματίσει την «ατιμωρησία» των τεράστιων πλατφορμών κοινωνικών μέσων.

Έρευνα στα social media στην Ισπανία

Η κυβέρνηση δήλωσε ότι έλαβε μέτρα βάσει μιας έκθεσης εμπειρογνωμόνων που ανέλυσε «την πιθανή ποινική ευθύνη των ολοένα και πιο διαδεδομένων πρακτικών στο ψηφιακό περιβάλλον, όπως η δημιουργία και η διάδοση σεξουαλικού περιεχομένου και σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών μέσω deepfakes και η παραποίηση πραγματικών εικόνων για τη δημιουργία άλλων με ρητά σεξουαλικό περιεχόμενο, υπονομεύοντας έτσι την αξιοπρέπεια των θυμάτων».

Η έκθεση προειδοποίησε για την πιθανή συμμετοχή εταιρειών κοινωνικών μέσων σε αυτές τις πράξεις, επειδή επιτρέπουν «τη μαζική διάδοσή τους με ταχύτητα και αδιαφάνεια που δυσχεραίνει σημαντικά τον εντοπισμό και τη δίωξη, ενώ παράλληλα διευκολύνουν τη δημιουργία δικτύων που παράγουν, μοιράζονται και κερδοσκοπούν από αυτό το περιεχόμενο».

Η κίνηση, που συμφωνήθηκε από το υπουργικό συμβούλιο την Τρίτη, ανακοινώθηκε καθώς η κυβέρνηση Σάντσεθ προετοιμάζει μια σειρά μέτρων που θα περιλαμβάνουν την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 16 ετών και νομοθεσία που θα καθιστά τις εταιρείες τεχνολογίας υπεύθυνες για περιεχόμενο που προάγει το μίσος και είναι επιβλαβές.

Επίσης, έρχεται λιγότερο από ένα μήνα μετά την έναρξη έρευνας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την πλατφόρμα X του Έλον Μασκ για την παραγωγή σεξουαλικά άσεμνων εικόνων και τη διάδοση πιθανών υλικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από το chatbot τεχνητής νοημοσύνης της πλατφόρμας, το Grok.

Αναγκαία η επείγουσα δράση

Η Έλμα Σάις, εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης, δήλωσε ότι η Μαδρίτη δεν θα επιτρέψει την «ενίσχυση ή προστασία» της ψηφιακής σεξουαλικής βίας κατά των παιδιών από αλγόριθμους, προσθέτοντας: «Αυτό που διακυβεύεται εδώ είναι η ασφάλεια των γιων και των θυγατέρων μας και η προστασία της εικόνας, της ιδιωτικής ζωής και της ελευθερίας τους».

Η Σάις δήλωσε ότι το υπουργικό συμβούλιο θα ζητήσει επίσημα από τον γενικό εισαγγελέα να διερευνήσει και, εάν κριθεί σκόπιμο, να ασκήσει δίωξη σε εταιρείες που έχουν παραβιάσει τον νόμο.

Η Meta δήλωσε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει την προτεινόμενη έρευνα, καθώς δεν διαθέτει λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα. Ωστόσο, δήλωσε ότι έχει εξαιρετικά ισχυρή στάση όσον αφορά τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και τις μη συναινετικές ερωτικές εικόνες – είτε είναι πραγματικές είτε δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη – και ότι αφαιρεί όλο το περιεχόμενο αυτού του είδους όταν εντοπίζεται.

Η προσπάθεια του Σάντσεθ να καταστήσει τις εταιρείες κοινωνικών μέσων υπεύθυνες και να προστατεύσει τα παιδιά προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση των ιδιοκτητών ορισμένων από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι απαιτείται επείγουσα δράση, καθώς τα κοινωνικά μέσα έχουν καταστεί «αποτυχημένο 'κράτος' όπου αγνοούνται οι νόμοι και γίνονται ανεκτά τα εγκλήματα».

Επίσης, επέκρινε τον Μασκ για τη χρήση του X με σκοπό την «ενίσχυση της παραπληροφόρησης» σχετικά με την απόφαση της κυβέρνησής του να νομιμοποιήσει 500.000 εργαζόμενους χωρίς χαρτιά και αιτούντες άσυλο, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος ο Μασκ είναι μετανάστης.

Τα σχόλια αυτά φαίνεται να εξόργισαν τον Μασκ, ο οποίος χαρακτήρισε τον Σάντσεθ «τύραννο και προδότη του λαού της Ισπανίας», μεταξύ άλλων.

Με πληροφορίες από Guardian