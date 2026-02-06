Ισπανία vs Telegram: Ο Σάντσεθ απαντάει στις κατηγορίες του Ντούροβ για τα social media

Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ στην Ισπανία κατηγορεί τον ιδρυτή του Telegram, Πάβελ Ντούροφ, ότι διασπείρει ψευδείς ισχυρισμούς και επιχειρεί να υπονομεύσει τους δημοκρατικούς θεσμούς, μετά τη δημόσια παρέμβασή του κατά των σχεδίων της Μαδρίτης για αυστηρότερους κανόνες στα κοινωνικά δίκτυα.

Στο επίκεντρο βρίσκονται προτάσεις που περιλαμβάνουν περιορισμούς για χρήστες κάτω των 16 ετών και μεγαλύτερη ευθύνη των εταιρειών για περιεχόμενο μίσους ή άλλο επιβλαβές υλικό που κυκλοφορεί στις πλατφόρμες τους.

Η παρέμβαση του Ντούροφ ήρθε μία ημέρα μετά τα σχόλια του Έλον Μασκ, ο οποίος επιτέθηκε στον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, για τα ίδια μέτρα. Ο Ντούροφ έστειλε το απόγευμα της Τετάρτης μήνυμα σε όλους τους χρήστες του Telegram στην Ισπανία. Εκεί υποστήριξε ότι η κυβέρνηση Σάντσεθ προωθεί νέους κανόνες που, όπως είπε, απειλούν τις «ελευθερίες στο διαδίκτυο» και μπορούν να μετατρέψουν τη χώρα σε αυταρχικό κράτος παρακολούθησης με πρόσχημα την προστασία των πολιτών.

Για την υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας, ισχυρίστηκε ότι δημιουργεί προηγούμενο για έλεγχο της ταυτότητας κάθε χρήστη, περιορίζοντας την ανωνυμία και ανοίγοντας τον δρόμο για μαζική συλλογή δεδομένων. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η αυστηρότερη ευθύνη για παράνομο ή επιβλαβές περιεχόμενο θα οδηγήσει, κατά τη γνώμη του, σε υπερβολική λογοκρισία, με πλατφόρμες να διαγράφουν ακόμη και οριακά αμφιλεγόμενο υλικό για να μειώσουν το ρίσκο.

Η απάντηση της Μαδρίτης στο μαζικό μήνυμα

Από την πλευρά της, η ισπανική κυβέρνηση απάντησε ότι το μήνυμα του Ντούροφ στόχευε στην υπονόμευση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς και ότι αναδεικνύει την ανάγκη ρύθμισης όχι μόνο των κοινωνικών δικτύων αλλά και των εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων. Όπως ανέφερε, το ζήτημα δεν είναι απλώς η κριτική στα μέτρα, αλλά το γεγονός ότι ένας επικεφαλής πλατφόρμας μπορεί να απευθύνεται απευθείας σε εκατομμύρια πολίτες για να επηρεάσει τη δημόσια συζήτηση γύρω από κυβερνητικές αποφάσεις.

Η ισπανική κυβέρνηση υποστήριξε ακόμη ότι ο Ντούροφ αξιοποίησε τον απόλυτο έλεγχο που έχει στο Telegram για να στείλει μαζικό πολιτικό μήνυμα, περιλαμβάνοντας ανακρίβειες που δεν έχουν καμία θεσμική βάση.

Ο Guardian υπενθυμίζει ότι ο ιδρυτής του Telegram συνελήφθη στο Παρίσι τον Αύγουστο του 2024, στο πλαίσιο έρευνας για κατηγορίες που περιλαμβάνουν απάτη, διακίνηση ναρκωτικών, οργανωμένο έγκλημα, προώθηση τρομοκρατίας και διαδικτυακό εκφοβισμό. Οι γαλλικές αρχές διερεύνησαν αν η διοίκηση της πλατφόρμας απέτυχε να λάβει μέτρα για τον περιορισμό παράνομης δραστηριότητας, απαγγέλλοντας στον Ντούροφ συνολικά 12 κατηγορίες. Ο ίδιος αφέθηκε ελεύθερος υπό δικαστική επιτήρηση και αρνείται κάθε εμπλοκή, χαρακτηρίζοντας τη σύλληψή του νομικά και λογικά αβάσιμη.

Μετά τη σύλληψη, το Telegram είχε δηλώσει ότι ο επικεφαλής του δεν έχει τίποτα να κρύψει και ότι είναι παράλογο να αποδίδεται σε μια πλατφόρμα ή στον ιδιοκτήτη της ευθύνη για την κατάχρηση της υπηρεσίας από τρίτους.

Σε ανακοίνωσή της, η ισπανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το μοντέλο περιορισμένης εποπτείας που έχει επιλέξει ο Ντούροφ έχει καταστήσει το Telegram πλατφόρμα στην οποία έχουν καταγραφεί επανειλημμένα σοβαρές εγκληματικές δραστηριότητες. Μεταξύ αυτών αναφέρονται υποθέσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων και διακίνησης ναρκωτικών, που βρίσκονται υπό διερεύνηση σε χώρες όπως η Ισπανία, η Γαλλία και η Νότια Κορέα.

Με πληροφορίες από Guardian