Ισπανία: «Θέλω να μην υποφέρω» - H ιστορία 25χρονης που έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού και θα κάνει ευθανασία

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) επικύρωσε το αίτημα της Noelia Castillo για ευθανασία.

Πρόκειται για μια 25χρονη παραπληγική ασθενή που ζητά ευθανασία εδώ και δύο χρόνια- νόμιμη στην Ισπανία από το 2021- παρά την ένθερμη αντίθεση του πατέρα της.

Το 2022, η Noelia Castillo Ramos διέμενε σε ένα κρατικό κέντρο για ευάλωτους νέους στη Βαρκελώνη. Ενώ βρισκόταν εκεί, δέχθηκε άγρια ​​επίθεση από μια συμμορία, πέφτοντας θύμα ομαδικού βιασμού από τρεις άνδρες. Η κοπέλα, στη συνέχεια, προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή της πηδώντας από ένα κτίριο. Επέζησε, αλλά η πτώση την άφησε παράλυτη από τη μέση και κάτω. Έκτοτε, ζει με συνεχή πόνο, σοβαρή αναπηρία και επιδεινούμενη ψυχική υγεία, σύμφωνα με το Reuters.

Δύο χρόνια μετά την επίθεση, η Noelia υπέβαλε επίσημα αίτημα για υποβοηθούμενο θάνατο. Τον Ιούλιο του 2024, μια ειδική ιατρική επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το αίτημά της. Η Ισπανία νομιμοποίησε τόσο την εκούσια ευθανασία όσο και τον υποβοηθούμενο θάνατο τον Μάρτιο του 2021, επιτρέποντας σε ενήλικες με σοβαρές και ανίατες παθήσεις που προκαλούν αφόρητη ταλαιπωρία να επιλέξουν να τερματίσουν τη ζωή τους, εφόσον μπορούν να δώσουν ενημερωμένη συγκατάθεση.

Η δικαστική διαμάχη της 25χρονης με τον πατέρα της για την ευθανασία

Ο πατέρας της 25χρονης, συμβουλευόμενος από την υπερσυντηρητική καθολική δικηγορική εταιρεία Christian Lawyers, προσπάθησε να σταματήσει τη διαδικασία και εξάντλησε όλες τις πιθανές νομικές οδούς, με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) να απρρίπτει τελικά την έφεσή του.

Η δικαστική διαμάχη χρονολογείται από τον Ιούλιο του 2024, όταν η Επιτροπή Εγγυήσεων και Αξιολόγησης της Καταλανικής Κυβέρνησης ενέκρινε την ευθανασία που ζήτησε η νεαρή, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει η νομοθεσία του κράτους:

να πάσχει από σοβαρή και ανίατη ασθένεια ή από σοβαρή, χρόνια και εξουθενωτική πάθηση που πιστοποιείται από γιατρούς,

να υποβάλλει δύο αιτήματα οικειοθελώς και χωρίς εξωτερική πίεση, με 15 ημέρες διαφορά μεταξύ τους

και να έχει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με ιατρικές εναλλακτικές λύσεις.

Ο πατέρας της στη συνέχεια άσκησε έφεση κατά της απόφασης, αρχικά επιτυγχάνοντας προληπτική αναστολή της διαδικασίας και ξεκινώντας μια νομική πορεία που τον οδήγησε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Καταλονίας, στο Ανώτατο Δικαστήριο, στο Συνταγματικό Δικαστήριο και τέλος στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο τελικά επικύρωσε τις ενέργειες των γιατρών και των δικαστών σύμφωνα με τις ρητές επιθυμίες της ασθενούς.

Ο πατέρας της 25χρονης υποστηρίζει ότι η κόρη του πάσχει, εκτός από την παράλυση στα πόδια, από μια ψυχική ασθένεια που την καθιστά ανίκανη να λάβει αυτό το είδος απόφασης.

Η 25χρονη Noelia δήλωσε σε συνέντευξή της στο Antena 3 ότι ποτέ δεν αμφέβαλε για την απόφασή της. «Ήμουν πολύ ξεκάθαρη από την αρχή», επιβεβαίωσε, τονίζοντας επίσης το συναισθηματικό κόστος που έχει επιφέρει η διαδικασία. «Θέλω να φύγω από αυτόν τον κόσμο εν ειρήνη και να σταματήσω να υποφέρω».

Το ιατρικό και νομικό της αίτημα θα εκτελεστεί, μετά από σχεδόν δύο χρόνια, σήμερα Πέμπτη, 26 Μαρτίου.

Με πληροφορίες από Euronews