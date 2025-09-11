Ισπανία: Τα παιδιά θα μαθαίνουν στο σχολείο πώς να προστατεύονται από φυσικές καταστροφές

Τα παιδιά στην Ισπανία θα εκπαιδεύονται πλέον στο πώς να αντιδρούν σε πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές, σεισμούς και ηφαιστειακές εκρήξεις, στο πλαίσιο νέου κυβερνητικού σχεδίου για την προετοιμασία απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης.

Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε την Πέμπτη, λίγους μήνες μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού που στοίχισαν τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους, αλλά και λιγότερο από έναν χρόνο μετά τις φονικές πλημμύρες στην ανατολική Ισπανία με πάνω από 220 θύματα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, σκοπός είναι τα παιδιά να αποκτήσουν «τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες» ώστε να ανταποκρίνονται με ασφάλεια σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Τα μαθήματα δεν θα περιορίζονται σε φυσικές καταστροφές, αλλά θα περιλαμβάνουν και σενάρια για χημικά, βιομηχανικά και πυρηνικά ατυχήματα, καθώς και ατυχήματα που σχετίζονται με τη μεταφορά επικίνδυνων υλικών.

Η εκπαίδευση θα είναι υποχρεωτική για περισσότερα από 8 εκατομμύρια μαθητές σε 25.000 σχολεία της χώρας. Θα παραδίδεται με τη χρήση βίντεο, γραφημάτων και άλλων οπτικοακουστικών μέσων. Τα παιδιά προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα παρακολουθούν τουλάχιστον δύο ώρες μαθημάτων, ενώ οι μαθητές μεγαλύτερων τάξεων τουλάχιστον τέσσερις. Οι αυτόνομες περιφέρειες της Ισπανίας θα έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν το περιεχόμενο ανάλογα με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν.

Ισπανία: Τι προβλέπει το σχέδιο

Τα παιδιά ηλικίας 3–5 ετών θα μαθαίνουν να αναγνωρίζουν ένα σήμα κινδύνου, να αντιλαμβάνονται τα πρώτα σημάδια απειλής και να εξοικειώνονται με βασικούς κανόνες ασφάλειας. Οι μεγαλύτεροι μαθητές θα διδάσκονται πιο συγκεκριμένες πρακτικές, όπως πώς να αναζητήσουν υψηλότερο έδαφος σε περίπτωση πλημμύρας ή πώς να καλυφθούν κάτω από το θρανίο σε περίπτωση σεισμού.

Το υπουργείο υπογράμμισε ότι οι μαθητές θα εκπαιδεύονται επίσης «στη διάκριση μεταξύ πληροφόρησης και παραπληροφόρησης» σε περιόδους κρίσεων, ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν ψευδείς ειδήσεις και να αντιδρούν ανάλογα.

Παρουσιάζοντας το πρόγραμμα σε σχολείο της πόλης Κουένκα, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ σημείωσε ότι σκοπός είναι «τα παιδιά και οι νέοι να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι για καταστάσεις που γίνονται ολοένα και πιο συχνές λόγω της κλιματικής κρίσης».

Τα μαθήματα ξεκινούν ήδη από τη φετινή σχολική χρονιά και αποτελούν μέρος ενός δεκάλογου μέτρων για την προστασία της Ισπανίας, την οποία ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε «χώρα στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής». «Αν δεν θέλουμε να παραδώσουμε στα παιδιά μας μια Ισπανία μαυρισμένη από τις φλόγες ή πνιγμένη από τις πλημμύρες, τότε χρειαζόμαστε μια πιο πράσινη Ισπανία», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Σάντσεθ κάλεσε τα πολιτικά κόμματα και την κοινωνία να στηρίξουν ένα «μεγάλο εθνικό σύμφωνο» για την κλιματική κρίση. «Ας αφήσουμε στην άκρη τις ιδεολογικές διαφορές και ας ακούσουμε τη λογική, την επιστήμη και το κοινό αίσθημα», είπε.

Το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα απέρριψε την πρόταση, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δεν κατάφερε να προστατεύσει τους πολίτες και τις περιουσίες τους από τις πυρκαγιές. «Τα εθνικά σύμφωνα δεν σβήνουν τις φλόγες ούτε αποκαθιστούν όσα χάθηκαν», δήλωσε πρόσφατα εκπρόσωπος του κόμματος.

Με πληροφορίες από Guardian