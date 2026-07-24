Ισπανία: Τα μέτωπα της φωτιάς σε Καστίλη και Μαδρίτη «σύντομα θα ενωθούν» - Νέες εκκενώσεις

Ανησυχία επικρατεί στην Ισπανία με τις φωτιές που μαίνονται στην Καστίλη και τη Μαδρίτη.

Ειδκότερα, οι φωτιές στην περιοχή της Μαδρίτης ανάγκασαν τις αρχές να εκκενώσουν άλλες δύο κοινότητες σήμερα το απόγευμα και να απομακρύνουν περισσότερους από 7.000 ανθρώπους.

Τις προηγούμενες ώρες, είχαν απομακρυνθεί από τις εστίες τους σχεδόν 19.000 κάτοικοι της περιοχής.

Ανησυχία για τις φωτιές στην Ισπανία

«Λόγω των πυρκαγιών στην περιοχή της Μαδρίτης» εστάλησαν προειδοποιητικά μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα όσων βρίσκονταν στις κοινότητες Φρεσνεδίγιας δε λα Ολίβα και Ρομπλέδο δε Τσαβέλα» ενώ οι κάτοικοι της Ναβαλαγκαμέλα κλήθηκαν να παραμείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους.

Ο περιφερειάρχης της Καστίλης πάντως εξέφρασε ανησυχία ότι «δεν απομένει πολύς χρόνος» μέχρι να ενωθούν τα δύο μεγάλα μέτωπα, εκείνο της Μαδρίτης που έχει κάψει 60.000 στρέμματα με εκείνο της Καστίλης-Λεόν (90.000 στρέμματα).

«Είναι μια πολύ κακή είδηση» πρόσθεσε ο Νικάνορ Σεν Βέλεθ μιλώντας σε δημοσιογράφους για τις πυρκαγιές στην Άβιλα της Καστίλης και την περιοχή της Μαδρίτης, που ξεκίνησαν από πολλά διαφορετικά μέτωπα και υπάρχει πλέον ορατός κίνδυνος να ενωθούν σχηματίζοντας ένα ενιαίο, λόγω των ισχυρών ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών.

El fuego arrasa la Reserva Natural del Valle de Iruelas, uno de los grandes pulmones verdes entre Madrid y Castilla y León pic.twitter.com/CECP8I50Xk — EL MUNDO (@elmundoes) July 24, 2026

Με πληροφορίες από AFP