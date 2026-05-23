Ισπανία: Συντηρητικοί διαδήλωσαν στους δρόμους της Μαδρίτης υπέρ της παραίτησης Σάντσεθ

Μια μικρή ομάδα συντηρητικών διαδηλωτών προσπάθησε να διαπεράσει τα οδοφράγματα γύρω από την κατοικία του πρωθυπουργού της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ το Σάββατο, κατά τη διάρκεια μαζικής διαδήλωσης που ζητούσε την παραίτησή του μετά από μια σειρά σκανδάλων διαφθοράς.

Η αστυνομία συνέλαβε μια ομάδα μασκοφόρων στον κεντρικό δρόμο που οδηγεί στην επίσημη κατοικία που ο Σάντσεθ ζει με την οικογένειά του, όπως έδειξαν εικόνες που μεταδόθηκαν από την ισπανική τηλεόραση.

Συντηρητικοί διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του πρωθυπουργού της Ισπανίας

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές κρατούσαν πανό με το σύνθημα «Παραίτηση της σοσιαλιστικής μαφίας» και άλλα συνθήματα, καθώς και δεκάδες ισπανικές χρυσοκόκκινες σημαίες, στην Πορεία για την Αξιοπρέπεια, που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή συντηρητικών πολιτών.

Ηγέτες του αντιπολιτευόμενου Λαϊκού Κόμματος και του ακροδεξιού κόμματος Vox συμμετείχαν επίσης, στην κατά κύριο λόγο ειρηνική πορεία.

Ένα ισπανικό δικαστήριο ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ο πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας Χοσέ Λουίς Ροντρίγκεζ Θαπατέρο ερευνάται για φερόμενη ηγεσία ενός δικτύου διαπλοκής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σε ένα ακόμη πλήγμα για την αριστερή κυβέρνηση που μαστίζεται από σκάνδαλα διαφθοράς.

Ο Θαπατέρο, βασικός σύμμαχος του σημερινού πρωθυπουργού, αρνήθηκε κάθε παράνομη πράξη την Τρίτη.

Οι διοργανωτές ανέφεραν ότι 80.000 άτομα συμμετείχαν στη διαδήλωση, αν και ο εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης στη Μαδρίτη υπολόγισε τον αριθμό τους σε περίπου 40.000.

Με πληροφορίες από Reuters