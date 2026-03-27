Ισπανία: Πέθανε με ευθανασία η 25χρονη Noelia - Το τελευταίο της μήνυμα

Σε ευθανασία υποβλήθηκε χθες η 25χρονη Noelia Castillo Ramos, στην Ισπανία, μετά από σχετικό αίτημά της.

Το 2022, η Noelia Castillo Ramos διέμενε σε ένα κρατικό κέντρο για ευάλωτους νέους στη Βαρκελώνη. Ενώ βρισκόταν εκεί, δέχθηκε άγρια ​​επίθεση από μια συμμορία, πέφτοντας θύμα ομαδικού βιασμού από τρεις άνδρες. Η κοπέλα, στη συνέχεια, προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή της πηδώντας από ένα κτίριο. Επέζησε, αλλά η πτώση την άφησε παράλυτη από τη μέση και κάτω. Έκτοτε, ζει με συνεχή πόνο, σοβαρή αναπηρία και επιδεινούμενη ψυχική υγεία, σύμφωνα με το Reuters.

Δύο χρόνια μετά την επίθεση, η Noelia υπέβαλε επίσημα αίτημα για υποβοηθούμενο θάνατο. Τον Ιούλιο του 2024, μια ειδική ιατρική επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το αίτημά της. Η Ισπανία νομιμοποίησε τόσο την εκούσια ευθανασία όσο και τον υποβοηθούμενο θάνατο τον Μάρτιο του 2021, επιτρέποντας σε ενήλικες με σοβαρές και ανίατες παθήσεις που προκαλούν αφόρητη ταλαιπωρία να επιλέξουν να τερματίσουν τη ζωή τους, εφόσον μπορούν να δώσουν ενημερωμένη συγκατάθεση.

Το 2026, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) επικύρωσε το αίτημα της Noelia Castillo για ευθανασία.

Η 25χρονη Noelia πέθανε νωρίς το βράδυ σε ένα νοσοκομείο του Σαντ Πέρε δε Ρίμπες, 40 χιλιόμετρα από τη Βαρκελώνη, μετέδωσαν η ισπανική τηλεόραση και άλλα μέσα ενημέρωσης. Τις προηγούμενες ώρες, δικαστήρια απέρριψαν τις τελευταίες προσφυγές του πατέρα της ο οποίος διαφωνούσε με την απόφασή της, σε μια υπόθεση που αναζωπύρωσε τη δημόσια συζήτηση για το θέμα αυτό.

Ισπανία: Η τελευταία συνέντευξη της 25χρονης Noelia που πέθανε με ευθανασία

«Θέλω να φύγω ειρηνικά τώρα, να πάψω να υποφέρω» είχε δηλώσει η ίδια στην τελευταία συνέντευξή της, που μεταδόθηκε την Τετάρτη από το τηλεοπτικό κανάλι Antena 3. Η Noelia περιέγραψε μια ζωή γεμάτη οδύνη, σεξουαλική κακοποίηση και μια παιδική ηλικία υπό την κηδεμονία των κοινωνικών υπηρεσιών.

«Δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω άλλο αυτήν την οικογένεια, δεν αντέχω άλλο τους πόνους», πρόσθεσε, υποστηρίζοντας ότι «η ευτυχία ενός πατέρα, μιας μητέρας ή μιας αδελφής δεν μπορεί να μετρά περισσότερο από την ευτυχία μιας κόρης».

Το αίτημά της να της γίνει ευθανασία εγκρίθηκε έπειτα από μακρά δικαστική μάχη με τον πατέρα της, που διαφωνούσε κατηγορηματικά. Η Noelia έμεινε τετραπληγική το 2022, όταν πήδηξε από τον πέμπτο όροφο ενός κτιρίου προσπαθώντας να βάλει τέλος στη ζωή της.

«Δεν είμαστε αντιμέτωποι με μια περίπτωση ευθανασίας, αλλά με μια περίπτωση υποβοηθούμενης αυτοκτονίας», υποστήριξε ο δικηγόρος της υπερσυντηρητικής ένωσης «Χριστιανοί Δικηγόροι», Χοσέ Μαρία Φερντάντες, που εκπροσωπούσε τον πατέρα της 25χρονης.

Η Noelia είχε ξεκινήσει τις νομικές ενέργειες για να της γίνει ευθανασία από τον Απρίλιο του 2024. «Κανείς στην οικογένειά μου δεν είναι υπέρ», είπε στη συνέντευξή της, λέγοντας ότι «θέλει να φύγει ειρηνικά» και όχι να γίνει «παράδειγμα» για οποιονδήποτε.

Η Επιτροπή Διασφάλισης και Εκτίμησης της Καταλονίας έκρινε ότι το αίτημα της Noelia ήταν σύμφωνο με τον νόμο που ορίζει ότι κάθε άνθρωπος που έχει σώας τα φρένας και υποφέρει από «σοβαρή και ανίατη ασθένεια» ή από «χρόνια πάθηση που τον καθιστά ανάπηρο» μπορεί να ζητήσει βοήθεια για να πεθάνει, εφόσον πληροί ορισμένες προϋποθέσεις.

Λίγες ημέρες πριν από την ευθανασία της Noelia, που είχε προγραμματιστεί για τον Αύγουστο του 2024, η δικαιοσύνη αποδέχτηκε την πρώτη προσφυγή του πατέρα της ο οποίος ισχυριζόταν ότι η ψυχική κατάσταση της κόρης του «επηρέαζε τη δυνατότητά της να λαμβάνει ελεύθερες και συνειδητές αποφάσεις».

Τον Μάρτιο του 2025, σε μια δίκη κεκλεισμένων των θυρών, η Noelia επανέλαβε την επιθυμία της να πεθάνει και φέτος τον Φεβρουάριο το Ανώτατο Δικαστήριο της Μαδρίτης απέρριψε άλλη μια προσφυγή του πατέρα.

Μέχρι και λίγες ώρες πριν από την ευθανασία, υποβάλλονταν προσφυγές σε δικαστήρια, ακόμη και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου, το οποίο ωστόσο απέφυγε να αποφανθεί επί της ουσίας.

«Το να παρακάμπτουμε τον νόμο για να κάνουμε κάτι όπως αυτό που κάνουν οι Χριστιανοί Δικηγόροι, δηλαδή να βρούμε ένα παραθυράκι για να ανατρέψουμε τον νόμο, μας εξοργίζει και μας ανησυχεί», είπε η Κριστίνα Βαλές, η πρόεδρος της ένωσης «Δικαίωμα στον θάνατο με αξιοπρέπεια». Η ένωση αυτή πρότεινε την τροποποίηση του νόμου ώστε να μην διαιωνίζονται αυτού του τύπου οι προσφυγές και να μην επιτρέπεται να παρεμβαίνουν τρίτες πλευρές σε μια διαδικασία που έχει ήδη εγκριθεί.

«Η πραγματικά ανθρωπιστική απάντηση στην οδύνη δεν είναι να προκαλέσουμε τον θάνατο αλλά να προσφέρουμε εγγύτητα, κατάλληλη φροντίδα και πλήρη στήριξη» κατήγγειλε από την πλευρά της η Σύνοδος των Επισκόπων (CEE) της Ισπανίας.

Το κοινοβούλιο της Ισπανίας ενέκρινε το 2021 τον νόμο με τον οποίο αποποινικοποιήθηκε η ευθανασία. Μέχρι τα τέλη του 2024 είχαν υποβληθεί σε ευθανασία 1.123 άνθρωποι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του υπουργείου Υγείας.