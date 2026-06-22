Ισπανία: Πειθαρχική δίωξη στον επικεφαλής δικαστή της έρευνας κατά της συζύγου του Πέδρο Σάντσεθ

Το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο που εποπτεύει τη δραστηριότητα των δικαστών στην Ισπανία ανακοίνωσε την έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας σε βάρος του δικαστή που έχει αναλάβει την έρευνα για τη σύζυγο του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, Μπεγκόνια Γκόμεθ.

Το Σάββατο, ο δικαστής Χουάν Κάρλος Πεϊνάδο γνωστοποίησε, έπειτα από δύο χρόνια ερευνών, ότι η Μπεγκόνια Γκόμεθ θα παραπεμφθεί σε δίκη για υπόθεση διαφθοράς, ενώ παράλληλα της επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Η απόφαση του δικαστή στην υπόθεση της συζύγου του Πέδρο Σάντσεθ

Στο σκεπτικό της απόφασής του, ο δικαστής ανέφερε το ενδεχόμενο «αστυνομικοί, είτε από δική τους πρωτοβουλία είτε κατόπιν εντολής των ανωτέρων τους, να συμβάλουν στη διευκόλυνση τυχόν φυγής» της συζύγου του Πέδρο Σάντσεθ στο εξωτερικό.

Η αναφορά αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της ηγεσίας της αστυνομίας, η οποία σε ανακοίνωσή της χαρακτήρισε την επιχειρηματολογία αδικαιολόγητη και υπενθύμισε «την πολιτική ουδετερότητα και την απόλυτη αμεροληψία» που οφείλουν να τηρούν οι αστυνομικοί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Συμβουλίου της Δικαστικής Εξουσίας (CGPJ), που εδρεύει στη Μαδρίτη, οι δηλώσεις του δικαστή Πεϊνάδο «πιθανόν να συνιστούν σοβαρή παραβίαση της υποχρέωσης σεβασμού απέναντι σε αστυνομικούς».