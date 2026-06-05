Ισπανία: Ο Σάντσεθ αρνείται ότι γνώριζε για τις προσπάθειες επιρροής ερευνών για διαφθορά στο κόμμα του

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ απέρριψε σήμερα τους ισχυρισμούς ότι είχε επίγνωση μιας φερόμενης συνωμοσίας με στόχο την παρεμπόδιση ερευνών για υποθέσεις διαφθοράς που αφορούν το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE), εκφράζοντας παράλληλα την απογοήτευση και την οργή του για την υπόθεση.

Η υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο μετά την απόφαση δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα διέταξε την παράδοση εγγράφων και ηλεκτρονικών αρχείων από τα κεντρικά γραφεία των Σοσιαλιστών.

Η έρευνα επικεντρώνεται στον πρώην στενό συνεργάτη του Σάντσεθ, Σάντος Καρντάν, πρώην οργανωτικό γραμματέα του κόμματος, καθώς και σε άλλα στελέχη, δικηγόρους, έναν επιχειρηματία και έναν αστυνομικό.

Τι δήλωσε ο Σάντσεθ για τις έρευνες

Σύμφωνα με τις κατηγορίες που εξετάζονται, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να επιδίωξαν να επηρεάσουν διοικητικές αποφάσεις και να αποτρέψουν ή να υπονομεύσουν δικαστικές και αστυνομικές ενέργειες που θα μπορούσαν να βλάψουν το Σοσιαλιστικό Κόμμα ή την ισπανική κυβέρνηση. Ο Καρντάν έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παρατυπία.

Μιλώντας στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Δυτικά Βαλκάνια, η οποία πραγματοποιείται στο Μαυροβούνιο, ο Σάντσεθ υποστήριξε ότι δεν είχε καμία απολύτως ενημέρωση για τις ενέργειες που ερευνώνται.

«Δεν έδωσα ποτέ την έγκρισή μου, ούτε είχα οποιαδήποτε πληροφορία ή γνώση για κάτι που δεν θα είχα ανεχθεί ποτέ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός τόνισε ακόμη ότι η κυβέρνησή του παραμένει «καθαρή», ενώ ανέφερε πως η νομική ομάδα του PSOE εξετάζει λεπτομερώς όλα τα δικαστικά έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση.

«Το κόμμα μου διαθέτει ακεραιότητα και οι περιπτώσεις διαφθοράς αφορούν μόνο λίγα άτομα», σημείωσε.

Ο Σάντσεθ, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία πριν από οκτώ χρόνια έπειτα από την ανατροπή της κεντροδεξιάς κυβέρνησης που είχε βρεθεί αντιμέτωπη με σκάνδαλα διαφθοράς, βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπος με αυξανόμενη πολιτική πίεση. Ακόμη και πολιτικοί σύμμαχοί του εκφράζουν ανησυχίες για μια σειρά υποθέσεων που οδηγούνται στα δικαστήρια.

Παρά τις πιέσεις, ο ίδιος δεν έχει κατονομαστεί σε καμία από τις σχετικές έρευνες και επιμένει ότι οι υποθέσεις αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας με στόχο την απομάκρυνσή του από την εξουσία.

Με πληροφορίες από Reuters και AFP