Ισπανία: Ο πρώην πρωθυπουργός Θαπατέρο αντιμέτωπος με έρευνα για φορολογική απάτη

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας Χοσέ Λουίς Ροδρίγκεθ Θαπατέρο βρίσκεται υπό έρευνα για πιθανή φορολογική απάτη και λαθρεμπόριο.

Ειδικότερα, η αστυνομία ανακάλυψε κοσμήματα αξίας άνω των 1,3 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια έρευνας στο χρηματοκιβώτιο του γραφείου του, στο πλαίσιο μιας ξεχωριστής έρευνας.

Ο Θαπατέρο, ο οποίος ηγήθηκε δύο σοσιαλιστικών κυβερνήσεων μεταξύ 2004 και 2011, βρίσκεται ήδη υπό έρευνα για φερόμενη διαπλοκή και άλλα αδικήματα που σχετίζονται με τη διάσωση της ισπανικής αεροπορικής εταιρείας Plus Ultra από το κράτος κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid.

Κατηγορείται ότι επέβλεπε «μια ιεραρχική δομή διαπλοκής», σκοπός της οποίας ήταν «η απόκτηση οικονομικών οφελών μέσω της διαμεσολάβησης και της άσκησης επιρροής ενώπιον δημόσιων φορέων υπέρ τρίτων, κυρίως της Plus Ultra».

Η έρευνα εις βάρος του πρώην πρωθυπουργού της Ισπανίας

Την Παρασκευή, ο ανακριτής του ανώτατου ποινικού δικαστηρίου της Ισπανίας, της Audiencia Nacional, δήλωσε ότι ξεκίνησε νέα έρευνα, αφού μια εκτίμηση εμπειρογνωμόνων αποτίμησε την αξία των κοσμημάτων, τα οποία περιλαμβάνουν κολιέ, βραχιόλια, δαχτυλίδια και ρολόγια, σε 1.323.915 ευρώ.

Σε ανακοίνωση με την οποία αιτιολογεί την απόφασή του, ο δικαστής Χοσέ Λουίς Καλάμα ανέφερε ότι η προφανής απουσία των απαραίτητων φορολογικών εγγράφων σχετικά με τα κοσμήματα, τα οποία βρέθηκαν στις 19 Μαΐου, τον οδήγησε στο να ξεκινήσει νέα έρευνα.

«Η κατοχή πολυτελών αγαθών υψηλής αξίας, σε συνδυασμό με την έλλειψη φορολογικών τεκμηρίων όσον αφορά την απόκτησή τους, αποτελεί αντικειμενική και λογική ένδειξη της πιθανής ύπαρξης σημαντικής φορολογικής απάτης, δεδομένου ότι η απόκτηση κοσμημάτων της αναφερόμενης αξίας δημιουργεί αναγκαστικά φορολογικές υποχρεώσεις, είτε όσον αφορά τον ΦΠΑ, τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων, τον φόρο κληρονομιάς και δωρεών, είτε τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, ανάλογα με τη φύση της νομικής πράξης», ανέφερε.

Ένας εκπρόσωπος του Θαπατέρο δήλωσε ότι μέρος των κοσμημάτων ήταν μέρος κληρονομιάς που απέκτησαν ο πρώην πρωθυπουργός και η σύζυγός του, ενώ άλλα κομμάτια είχαν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια ταξιδιών. Ο εκπρόσωπος – ο οποίος αρχικά είχε ισχυριστεί ότι τα κοσμήματα είχαν αξία 30.000 έως 50.000 ευρώ – ζήτησε συγγνώμη την Παρασκευή για την ακούσια παραπλάνηση του κοινού και δήλωσε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο πρώην πρωθυπουργός θα παρέχουν εξηγήσεις στον Καλάμα.

Ο Θαπατέρο, ο οποίος πρόκειται να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστή την επόμενη εβδομάδα, αρνείται κάθε παράνομη πράξη.

Μετά την έναρξη της έρευνας για τον ρόλο του στη διάσωση της Plus Ultra, ο Θαπατέρο δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο υποστήριζε την αθωότητά του και δήλωσε την προθυμία του να συνεργαστεί με την έρευνα. «Θα ήθελα να βεβαιώσω ξανά ότι όλες οι δημόσιες και ιδιωτικές μου δραστηριότητες διεξήχθησαν πάντα με απόλυτο σεβασμό προς το νόμο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι δεν είχε ποτέ προβεί σε «οποιαδήποτε ενέργεια» σχετικά με τη διάσωση της αεροπορικής εταιρείας.

Με πληροφορίες από Guardian