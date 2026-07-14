Ισπανία: Ο αδελφός του Πέδρο Σάντσεθ καταδικάστηκε με αποκλεισμό από κάθε δημόσιο αξίωμα επί εννέα χρόνια

Ο αδελφός του πρωθυπουργού της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, καταδικάστηκε για παράτυπο διορισμό σε δημόσια θέση και αποκλείστηκε για εννέα χρόνια από την ανάληψη δημόσιου αξιώματος.

Ο Νταβίντ Σάντσεθ, συνθέτης και διευθυντής ορχήστρας, ήταν μεταξύ των 11 κατηγορουμένων που δικάστηκαν τον Μάιο για άσκηση αθέμιτης επιρροής και κατάχρηση εξουσίας. Η υπόθεση αφορά τον διορισμό του, το 2017, σε θέση συντονιστή δημόσιων μουσικών σχολών από το σοσιαλιστικό συμβούλιο της επαρχίας Μπανταχόθ, στην Εξτρεμαδούρα.

Εκείνη την περίοδο ο Πέδρο Σάντσεθ ήταν επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος, PSOE, αλλά δεν είχε ακόμη αναλάβει την πρωθυπουργία.

Το δικαστήριο της Μπανταχόθ έκρινε ότι η θέση που δημιουργήθηκε για τον Νταβίντ Σάντσεθ δεν ήταν ούτε αναγκαία ούτε επείγουσα. Στην απόφασή του ανέφερε ότι ο διορισμός εξυπηρετούσε το ιδιαίτερο συμφέρον του προσώπου που πήρε τη θέση και όχι το δημόσιο συμφέρον.

Παράλληλα, όμως, τον απάλλαξε από την κατηγορία της άσκησης αθέμιτης επιρροής, καθώς δεν αποδείχθηκε ότι ασκήθηκε πίεση ή ότι κάποιος εκμεταλλεύτηκε τη θέση του, προσωπικές σχέσεις ή ιεραρχική εξάρτηση για να επιβάλει τον διορισμό. Αν είχε κριθεί ένοχος για τη συγκεκριμένη κατηγορία, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως τριών ετών.

Η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της Manos Limpias, μιας οργάνωσης με ακροδεξιές διασυνδέσεις, η οποία εμφανίζεται ως συνδικάτο και έχει μακρά ιστορία δικαστικών προσφυγών εναντίον προσώπων που θεωρεί απειλή για τα δημοκρατικά συμφέροντα της Ισπανίας.

Μαζί με τον αδελφό του Ισπανού πρωθυπουργού, εννέα ακόμη κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για διοικητική παράβαση και τιμωρήθηκαν με αποκλεισμό εννέα ετών από δημόσιο αξίωμα. Ο Μιγκέλ Άνχελ Γκαγιάρδο, πρώην επικεφαλής του PSOE στην Εξτρεμαδούρα, τιμωρήθηκε με αποκλεισμό 18 ετών, καθώς κρίθηκε ένοχος για δύο παραβάσεις.

Οι αποφάσεις μπορούν να προσβληθούν με έφεση.

Οι πιέσεις στον Πέδρο Σάντσεθ

Η καταδίκη του Νταβίντ Σάντσεθ προστίθεται σε μια σειρά υποθέσεων που έχουν εντείνει την πολιτική πίεση στον Ισπανό πρωθυπουργό. Καταγγελίες διαφθοράς που αφορούν την οικογένειά του, την κυβέρνησή του και το PSOE έχουν οδηγήσει την αντιπολίτευση να ζητά επανειλημμένα πρόωρες εκλογές. Όλοι οι εμπλεκόμενοι αρνούνται τις κατηγορίες.

Ο Πέδρο Σάντσεθ έχει υποστηρίξει ότι ο αδελφός και η σύζυγός του είναι θύματα πολιτικά υποκινούμενων επιθέσεων. Έχει κατηγορήσει πολιτικούς και μιντιακούς αντιπάλους του για επιχείρηση παρενόχλησης της οικογένειάς του, επιμένοντας ότι η αλήθεια θα φανεί και ότι τόσο ο αδελφός του όσο και η σύζυγός του είναι αθώοι.

Η σύζυγός του, Μπεγόνια Γκόμεθ, αντιμετωπίζει ξεχωριστή δικαστική υπόθεση. Κατηγορείται ότι αξιοποίησε την επιρροή της ως σύζυγος του πρωθυπουργού για να εξασφαλίσει και να διαχειριστεί θέση στο Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης, καθώς και ότι χρησιμοποίησε δημόσιους πόρους και προσωπικές διασυνδέσεις για ιδιωτικό όφελος.

Η Γκόμεθ αναμένεται να δικαστεί, καθώς δικαστής τής απήγγειλε κατηγορίες για υπεξαίρεση, άσκηση αθέμιτης επιρροής, διαφθορά σε επιχειρηματικές συναλλαγές και κακοδιαχείριση κονδυλίων, έπειτα από διετή έρευνα.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός έχει αμφισβητήσει ανοιχτά την ανεξαρτησία ορισμένων δικαστών. Σε τηλεοπτική συνέντευξη τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε δηλώσει ότι «υπάρχουν δικαστές που κάνουν πολιτική και πολιτικοί που προσπαθούν να απονείμουν δικαιοσύνη».

Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Ο Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, επικεφαλής του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος, PP, δήλωσε ότι πρόκειται για την τρίτη υπόθεση στην οποία πρόσωπο από τον κύκλο του πρωθυπουργού καταδικάζεται από τη Δικαιοσύνη.

Τον Νοέμβριο, ο γενικός εισαγγελέας της Ισπανίας, Άλβαρο Γκαρθία Ορτίθ, αποκλείστηκε από τη θέση του για δύο χρόνια, αφού κρίθηκε ένοχος για διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με φορολογική υπόθεση επιχειρηματία, συντρόφου γνωστής δεξιάς πολιτικού.

Στα τέλη Ιουνίου, ο πρώην υπουργός Μεταφορών του PSOE, Χοσέ Λουίς Άμπαλος, καταδικάστηκε σε 24 χρόνια φυλάκιση για δωροληψία σε δημόσιες συμβάσεις για υγειονομικό υλικό, μεταξύ άλλων μάσκες, κατά την περίοδο της πανδημίας.

«Είναι καλό για το κράτος δικαίου ότι κανείς δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου, όποια οικογένεια κι αν έχει», δήλωσε ο Φεϊχόο, προσθέτοντας ότι αυτό θα πρέπει να καθησυχάζει τους Ισπανούς.

Ο Σαντιάγο Αμπασκάλ, επικεφαλής του ακροδεξιού Vox, αντέδρασε στην καταδίκη του Νταβίντ Σάντσεθ χαρακτηρίζοντας ξανά το PSOE «μαφία».

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι χρησιμοποιεί τα δικαστήρια για να πετύχει αυτό που δεν κατάφερε στις κάλπες. Όπως είπε, η περίοδος αυτή θα μελετηθεί στο μέλλον ως εποχή κατά την οποία οι θεσμοί πιέστηκαν με μοναδικό στόχο την πτώση μιας κυβέρνησης.

Η κυβερνητική εκπρόσωπος, Έλμα Σάιθ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη και εκτιμά πως η αθωότητα του Νταβίντ Σάντσεθ θα αναγνωριστεί από ανώτερα δικαστήρια.

Με πληροφορίες από Guardian