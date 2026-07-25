Ισπανία: Νεκρός άνδρας σε πυρκαγιά κοντά στη Βαλένθια

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του σε πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου στην πόλη Μανίσες, κοντά στη Βαλένθια.

Σύμφωνα με το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών, η σορός του εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο που βρισκόταν σε φαράγγι.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Το δημαρχείο της Μανίσες επιβεβαίωσε τον θάνατο, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του άνδρα ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εγκλωβίστηκε.

Η πυρκαγιά δεν συνδέεται με τα μεγάλα μέτωπα που καίνε δυτικά της Μαδρίτης και έχουν οδηγήσει στην απομάκρυνση χιλιάδων κατοίκων. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι από εκείνες τις φωτιές.

Πιο κοντά στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά βρίσκεται η περιοχή Σοκούσα. Η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί, ενώ οι κάτοικοι παραμένουν σε επιφυλακή λόγω του πυκνού καπνού.

Οι δημοτικές αρχές τούς κάλεσαν να κρατήσουν κλειστά τα παράθυρα των σπιτιών τους. Αρκετοί κάτοικοι κυκλοφορούν στους δρόμους φορώντας μάσκες, ώστε να προστατευθούν από τον καπνό.