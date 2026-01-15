Ισπανία: Μετεωρολόγοι πέφτουν θύματα μίας αυξανόμενης «ρητορικής μίσους», αποκαλύπτει έρευνα

Η υπουργός Περιβάλλοντος της Ισπανίας έστειλε επιστολή στους εισαγγελείς, προειδοποιώντας για μια «ανησυχητική αύξηση» της ρητορικής μίσους και των επιθέσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που στρέφονται κατά επιστημόνων του κλίματος, μετεωρολόγων και ερευνητών.

Σε επιστολή που εστάλη την Τετάρτη, η Sara Aagesen αναφέρει ότι σειρά πρόσφατων εκθέσεων που εξέτασε το υπουργείο κατέγραψαν «σημαντική αύξηση» της εχθρικής γλώσσας που δέχονται ειδικοί για το κλίμα σε ψηφιακές πλατφόρμες.

Η υπουργός σημειώνει ότι μία από τις μελέτες διαπίστωσε πως το 17,6% των εχθρικών μηνυμάτων που αναρτήθηκαν στο κοινωνικό δίκτυο X περιείχαν «ρητορική μίσους, προσωπικές επιθέσεις και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς εις βάρος επαγγελματιών που εργάζονται για τη διάδοση ορθών και επαληθευμένων επιστημονικών πληροφοριών».

Η Aagesen, η οποία είναι επίσης μία από τους τρεις αναπληρωτές πρωθυπουργούς της ισπανικής κυβέρνησης, υπογραμμίζει ότι η έρευνα αποκαλύπτει «αύξηση στην ένταση, τη συχνότητα και τη βιαιότητα των επιθέσεων», οι οποίες επηρεάζουν τόσο τους μετεωρολόγους όσο και άλλους επιστήμονες.

Όπως εξηγεί, απευθύνεται στους εισαγγελείς λόγω «του κοινωνικά κρίσιμου ρόλου που διαδραματίζουν αυτοί οι επαγγελματίες στην καταπολέμηση της κλιματικής παραπληροφόρησης».

Μία μελέτη για τη ρητορική μίσους που στρέφεται κατά της κρατικής μετεωρολογικής υπηρεσίας της Ισπανίας, της Aemet, διαπίστωσε ότι τέτοιου είδους επιθέσεις επηρεάζουν την αντίληψη του κοινού για τη μετεωρολογία και έχουν άμεσο αντίκτυπο στο επιστημονικό έργο.

«Η κοινωνική πίεση και οι εκστρατείες δυσφήμησης μπορούν να αποθαρρύνουν τους επιστήμονες από το να αλληλεπιδρούν με το κοινό ή ακόμη και από το να επικοινωνούν ανοιχτά την έρευνά τους», αναφέρουν οι ερευνητές. «Αυτό το αποτρεπτικό αποτέλεσμα μπορεί να περιορίσει την πρόοδο της επιστημονικής γνώσης και την πρόσβαση του κοινού σε ακριβή και υψηλής ποιότητας πληροφόρηση. Παράλληλα, η διάδοση θεωριών συνωμοσίας περί ελέγχου του κλίματος και χειραγώγησης του καιρού επηρεάζει άμεσα την αντίληψη γύρω από την τρέχουσα κλιματική κρίση. Η άρνηση ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα συνδέονται με την υπερθέρμανση του πλανήτη βρίσκει στήριξη σε αυτές τις θεωρίες, υπονομεύοντας τις παγκόσμιες προσπάθειες για τον μετριασμό και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

Άλλη μελέτη του 2024 διαπίστωσε ότι η άρνηση της κλιματικής έκτακτης ανάγκης είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στο X, με στοιχεία άρνησης να εντοπίζονται στο 49,1% των αναρτήσεων και ρητορική μίσους σχετική με το κλίμα στο 17,6%.

Ο Rubén del Campo, εκπρόσωπος της Aemet, δήλωσε στην εφημερίδα El País: «Αν και γνωρίζω ότι η δουλειά μου συνεπάγεται μεγάλη έκθεση, όταν βλέπεις μηνύματα που σου επιτίθενται και χρησιμοποιούν τη φωτογραφία σου – συχνά για πράγματα που δεν είπες ποτέ – νιώθεις άσχημα».

Στο τέλος της επιστολής της, η Aagesen διαβεβαιώνει τους εισαγγελείς ότι το υπουργείο είναι έτοιμο να «συνδράμει με οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν σκόπιμο».

Με πληροφορίες από Guardian