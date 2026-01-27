Ισπανία: Μαζική νομιμοποίηση μεταναστών με βασιλικό διάταγμα, στόχος οι 500.000

Η κυβέρνηση Σάντσεθ στην Ισπανία ενέκρινε διάταγμα που ανοίγει τον δρόμο για τη νομιμοποίηση έως και 500.000 ανθρώπων χωρίς χαρτιά και αιτούντων άσυλο, σε μια κίνηση που η ίδια παρουσιάζει ως απάντηση στη σκληρότερη γραμμή που κερδίζει έδαφος σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Το μέτρο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή τον Απρίλιο.

Για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα, θα πρέπει να αποδείξει ότι δεν έχει ποινικό μητρώο και ότι είχε ζήσει στην Ισπανία τουλάχιστον πέντε μήνες ή ότι είχε ζητήσει διεθνή προστασία πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η υπουργός Ένταξης, Κοινωνικής Ασφάλισης και Μετανάστευσης, Έλμα Σάιθ, χαρακτήρισε την απόφαση «ιστορική» και είπε ότι στόχος είναι να αρθούν πρακτικά και γραφειοκρατικά εμπόδια που κρατούσαν χιλιάδες ανθρώπους σε καθεστώς αβεβαιότητας. Το πλαίσιο έρχεται με βασιλικό διάταγμα, άρα δεν απαιτείται κοινοβουλευτική έγκριση.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η ρύθμιση συνδέεται με ένα μοντέλο ένταξης που στηρίζεται στα δικαιώματα, την κοινωνική συνοχή και τις ανάγκες της οικονομίας. Τα τελευταία χρόνια η Ισπανία έχει μιλήσει ανοιχτά για δημογραφική πίεση λόγω γήρανσης του πληθυσμού και για ανάγκη εργατικού δυναμικού σε κλάδους χαμηλής και μεσαίας ειδίκευσης.

Η κίνηση ήρθε μετά από πίεση του κόμματος Podemos, που διεκδικούσε μια «έκτακτη» διαδικασία νομιμοποίησης, ενώ η συζήτηση είχε ανοίξει και από πρωτοβουλία πολιτών με εκατοντάδες χιλιάδες υπογραφές και στήριξη από εκατοντάδες οργανώσεις.

Θετική ήταν η αντίδραση δικτύων υπεράσπισης δικαιωμάτων όπως το PICUM, που μίλησε για μέτρο το οποίο δίνει σε ανθρώπους που ζουν και εργάζονται επί χρόνια στην Ισπανία σταθερότητα και πρόσβαση σε βασικά δικαιώματα.

Αντιδράσεις από PP και Vox

Η αντιπολίτευση από το Λαϊκό Κόμμα άσκησε έντονη κριτική, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχύσει το λεγόμενο pull factor και να πιέσει τις δημόσιες υπηρεσίες. Το ακροδεξιό Vox κινήθηκε σε ακόμη σκληρότερη ρητορική, ζητώντας μαζικές απελάσεις.

Αντίστοιχα προγράμματα νομιμοποίησης μεταναστών έχουν εφαρμοστεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ και η ίδια η Ισπανία έχει προχωρήσει σε αρκετές τέτοιες διαδικασίες μετά την επιστροφή της στη δημοκρατία.

