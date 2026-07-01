ΔΙΕΘΝΗ

EΡΧΟΝΤΑΙ!

Διεθνή

Ισπανία: Λεωφορείο προσέκρουσε σε κτίριο στην Καταλονία - Τουλάχιστον 46 τραυματίες

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του λεωφορείου είχε προσληφθεί πρόσφατα και κατά τη διάρκεια του σημερινού δρομολογίου συνοδευόταν από εκπαιδευτή

The LiFO team
The LiFO team
ΙΣΠΑΝΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA
0

Τουλάχιστον 46 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι τέσσερις σοβαρά, όταν λεωφορείο προσέκρουσε σε κτίριο στο κέντρο της πόλης Lleida, στην Καταλονία.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο, όταν το υπεραστικό λεωφορείο, που μετέφερε 55 επιβάτες, έπεσε με σφοδρότητα στην πρόσοψη κυβερνητικού κτιρίου περίπου στις 7:15 το πρωί της Τετάρτης (1/7).

Οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στο κτήριο, στη λεωφόρο Rambla Ferran.

Ισπανία: Λεωφορείο προσέκρουσε σε κτίριο - Τουλάχιστον 46 τραυματίες Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA
Ισπανία: Λεωφορείο προσέκρουσε σε κτίριο - Τουλάχιστον 46 τραυματίες Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA
Ισπανία: Λεωφορείο προσέκρουσε σε κτίριο - Τουλάχιστον 46 τραυματίες Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA

Ο δήμαρχος της πόλης, Φέλιξ Λαρόσα, χαρακτήρισε το περιστατικό ως «το σοβαρότερο τροχαίο δυστύχημα στην ιστορία της πόλης». «Είμαστε συντετριμμένοι», δήλωσε στους δημοσιογράφους από το σημείο του δυστυχήματος.

«Αν είχε συμβεί λίγο αργότερα, οι συνέπειες θα μπορούσαν να ήταν ακόμη πιο τραγικές», πρόσθεσε.

Ο Λαρόσα ανέφερε επίσης ότι ο οδηγός είχε προσληφθεί πρόσφατα από την εταιρεία υπεραστικών μεταφορών Gamon και κατά τη διάρκεια του δρομολογίου συνοδευόταν από εκπαιδευτή. Ο τελευταίος υπέστη ακρωτηριασμό ενός άκρου εξαιτίας της σφοδρότητας της σύγκρουσης.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι ο οδηγός δεν τραυματίστηκε σωματικά, ωστόσο βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

Στο σημείο αναπτύχθηκαν 11 πυροσβεστικές μονάδες και ιατρικό ελικόπτερο για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Οι περισσότεροι τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επιτόπου, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ 13 άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο και άλλοι μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Επειγόντων Περιστατικών (CUAP) της Lleida.

Με πληροφορίες από theolivepress.es

Διεθνή

Tags

0

EΡΧΟΝΤΑΙ!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Στα 250 χρόνια της Αμερικής, οι κουίρ άνθρωποι της Νέας Υόρκης δεν νιώθουν πια ασφαλείς

Διεθνή / Στα 250 χρόνια της Αμερικής, οι κουίρ άνθρωποι της Νέας Υόρκης δεν νιώθουν πια ασφαλείς

Ενόψει της 250ής επετείου των ΗΠΑ, κουίρ και τρανς άνθρωποι στη Νέα Υόρκη περιγράφουν μια πιο σκοτεινή πραγματικότητα: ακόμη και οι πόλεις που θεωρούνταν καταφύγια μοιάζουν πια λιγότερο ασφαλείς.
THE LIFO TEAM
 
 