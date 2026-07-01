Ισπανία: Λεωφορείο προσέκρουσε σε κτίριο στην Καταλονία - Τουλάχιστον 46 τραυματίες

Τουλάχιστον 46 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι τέσσερις σοβαρά, όταν λεωφορείο προσέκρουσε σε κτίριο στο κέντρο της πόλης Lleida, στην Καταλονία.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο, όταν το υπεραστικό λεωφορείο, που μετέφερε 55 επιβάτες, έπεσε με σφοδρότητα στην πρόσοψη κυβερνητικού κτιρίου περίπου στις 7:15 το πρωί της Τετάρτης (1/7).

Οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στο κτήριο, στη λεωφόρο Rambla Ferran.

Ο δήμαρχος της πόλης, Φέλιξ Λαρόσα, χαρακτήρισε το περιστατικό ως «το σοβαρότερο τροχαίο δυστύχημα στην ιστορία της πόλης». «Είμαστε συντετριμμένοι», δήλωσε στους δημοσιογράφους από το σημείο του δυστυχήματος.

«Αν είχε συμβεί λίγο αργότερα, οι συνέπειες θα μπορούσαν να ήταν ακόμη πιο τραγικές», πρόσθεσε.

🇪🇸 A passenger bus carrying around 55 people crashed into the façade of a government building in Lleida, Spain, on earlier this morning.



Around 46 people were injured, including four in critical condition.



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Ο Λαρόσα ανέφερε επίσης ότι ο οδηγός είχε προσληφθεί πρόσφατα από την εταιρεία υπεραστικών μεταφορών Gamon και κατά τη διάρκεια του δρομολογίου συνοδευόταν από εκπαιδευτή. Ο τελευταίος υπέστη ακρωτηριασμό ενός άκρου εξαιτίας της σφοδρότητας της σύγκρουσης.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι ο οδηγός δεν τραυματίστηκε σωματικά, ωστόσο βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

Στο σημείο αναπτύχθηκαν 11 πυροσβεστικές μονάδες και ιατρικό ελικόπτερο για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Οι περισσότεροι τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επιτόπου, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ 13 άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο και άλλοι μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Επειγόντων Περιστατικών (CUAP) της Lleida.

Με πληροφορίες από theolivepress.es