Ισπανία: Κάτοικοι χωριού ένωσαν τις δυνάμεις του για να σώσουν μια καστανιά 500 ετών από τις φλόγες

Το ιστορικό δέντρο «El Abuelo» βρέθηκε αντιμέτωπο με τις πρόσφατες δασικές πυρκαγιές, οι οποίες κατέστρεψαν περίπου 77.000 εκτάρια γης και ανάγκασαν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στην Ισπανία.

Την ώρα που οι φλόγες εξαπλώνονταν, οι κάτοικοι της ισπανικής πόλης Ελ Τιέμπλο, εξοπλισμένοι με φτυάρια και τσουγκράνες, αγωνίστηκαν προκειμένου να σώσουν την υπεραιωνόβια καστανιά, που θεωρείται εθνικός θησαυρός για την Ισπανία.

Το δέντρο απειλήθηκε από τις πρόσφατες δασικές πυρκαγιές που έκαναν στάχτη περίπου 770.000 στρέμματα γης και ανάγκασαν χιλιάδες κατοίκους να εκκενώσουν τα χωριά τους τις προηγούμενες ημέρες.

Υπολογίζεται ότι το El Abuelo έχει ηλικία άνω των 500 ετών και είναι το πιο γνωστό δέντρο σε ένα αρχαίο δάσος καστανιών, εντός του Φυσικού Καταφυγίου Valle de Iruelas, στην κεντρική ισπανική επαρχία της Άβιλα.

Με ύψος περίπου 25 μέτρων και περίμετρο κορμού που ξεπερνά τα 15 μέτρα, συγκαταλέγεται στα πιο εντυπωσιακά αιωνόβια δέντρα της Ισπανίας.

«Το δάσος των καστανιών είναι το σύμβολο του El Tiemblo. Δεν μπορείς να καταλάβεις αυτή την πόλη χωρίς αυτό. Είναι σαν την καρδιά μας», δήλωσε στο AFP ο 50χρονος Χοσέ Κάρλος, τεχνικός ελέγχου ποιότητας και κάτοικος του El Tiemblo.

As a wildfire closed in, residents of the town of El Tiemblo grabbed shovels and rakes to defend an elder -- "ElAbuelo," a centuries-old chestnut tree, one of Spain's most treasured https://t.co/F4m5InSRvF via @@YahooNews — Daniel Silva (@DanielSilvaAFP) July 31, 2026

Ισπανία: Οι πυροσβέστες επικεντρώθηκαν στην προστασία κατοικημένων περιοχών

Ο κουφωμένος κορμός του είναι αρκετά μεγάλος ώστε να έχει προσφέρει καταφύγιο σε ζώα, ενώ τα στριφτά κλαδιά και οι πολλαπλοί κορμοί του χαρίζουν στο δέντρο μία σχεδόν γλυπτική μορφή.

Καθώς οι πυροσβέστες επικεντρώνονταν στην προστασία των κατοικημένων περιοχών, ενώ οι φλόγες εξαπλώνονταν στα δάση γύρω από το El Tiemblo, δεκάδες κάτοικοι δημιούργησαν μία αυτοσχέδια γραμμή άμυνας, προκειμένου να αποτρέψουν την πυρκαγιά από το να φτάσει στο αρχαίο καστανοδάσος όπου δεσπόζει το El Abuelo.

«Φέραμε τις δικές μας τσάπες, τσουγκράνες και οχήματα. Κάποιοι έφεραν ακόμη και βαριά μηχανήματα», δήλωσε στο AFP ο 67χρονος συνταξιούχος εργαζόμενος σε εργαστήριο Χαβιέρ Γκαρσία, μπροστά στο El Abuelo, το οποίο βγήκε αλώβητο από τη φωτιά.

Ο Γκαρσία ανέφερε ότι πέρασε τέσσερις ημέρες βοηθώντας στην προστασία του καστανοδάσους, φτάνοντας κάθε πρωί νωρίς και εργαζόμενος μέχρι τη δύση του ηλίου.

Εκτίμησε ότι περίπου 120 κάτοικοι της περιοχής συμμετείχαν στην προσπάθεια, ενώ άλλοι εθελοντές ετοίμαζαν φαγητό για όσους έδιναν μάχη με τις φλόγες πίσω στο El Tiemblo, περίπου 10 χιλιόμετρα από το El Abuelo.

«Έτσι γινόταν παλιά. Όταν ξεσπούσε μία φωτιά, καλούνταν η κοινότητα, πηγαίναμε όλοι και δουλεύαμε μαζί για να τη σβήσουμε», είπε ο Γκαρσία.

Ισπανία: Η φωτιά οδήγησε σε εκκενώσεις και εντολές παραμονής σε κλειστούς χώρους

Οι φλόγες σταμάτησαν λίγο πριν φτάσουν στο καστανοδάσος, όμως αποτέφρωσαν το γειτονικό πευκοδάσος.

Την Πέμπτη, καπνός συνέχιζε να αναδύεται από το μαυρισμένο έδαφος. Τρία άλογα έβοσκαν σε ένα μικρό κομμάτι γης που είχε μείνει ανέπαφο, ενώ από πάνω πετούσε ελικόπτερο που πραγματοποιούσε ρίψεις νερού. Τα συνεργεία συνέχιζαν τις εργασίες ώστε να αποτραπεί ενδεχόμενη αναζωπύρωση.

Η πυρκαγιά, μία από τις σοβαρότερες που έχουν καταγραφεί στην Ισπανία τα τελευταία χρόνια ξέσπασε στις 23 Ιουλίου κοντά στην πόλη Burgohondo, στην επαρχία της Άβιλα, και εξαπλώθηκε ταχύτατα μέσα από την ξερή βλάστηση, ενισχυόμενη από τους ισχυρούς ανέμους.

Η φωτιά οδήγησε σε εκκενώσεις και εντολές παραμονής σε κλειστούς χώρους σε πολλές κοινότητες, μεταξύ αυτών και στο El Tiemblo, πριν τεθεί υπό έλεγχο οκτώ ημέρες αργότερα.

Το αρχαίο καστανοδάσος σώθηκε «κυρίως χάρη στους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι προσέφεραν την εμπειρία, το θάρρος, την ενέργεια και τον χρόνο τους, δίνοντας πραγματικά την ψυχή τους», δήλωσε στο AFP ο δήμαρχος του El Tiemblo, Αρτούρο Βάρας, χαρακτηρίζοντας το El Abuelo «σύμβολο» της πόλης.

Ο δήμαρχος τόνισε ότι η γνώση των κατοίκων για την περιοχή αποδείχθηκε καθοριστικής σημασίας.

«Γνωρίζουν πού πρέπει να πάνε και πού όχι. Και σε αυτή την περίπτωση βρήκαν τον καλύτερο τρόπο να σώσουν την καστανιά μας, που είναι ο μεγαλύτερός μας θησαυρός», είπε, έξω από το δημαρχείο του El Tiemblo.

Ισπανία: Το καστανοδάσος που βρίσκεται το El Abuelo αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της περιοχής

Οι εθελοντές προέρχονταν από όλες τις ηλικιακές ομάδες, σύμφωνα με τον Βάρας, ακόμη και ηλικιωμένοι κάτοικοι διέσχισαν το απότομο δάσος για να βοηθήσουν στην προστασία του δέντρου.

«Όλοι ήθελαν να πάνε, γιατί όταν βρίσκεσαι αντιμέτωπος με μια τέτοια καταστροφή, όλοι θέλουν να βοηθήσουν και να φτάσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα στην περιοχή, ώστε να αποτραπούν ακόμη μεγαλύτερες ζημιές».

Το καστανοδάσος όπου βρίσκεται το El Abuelo αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της περιοχής, ιδιαίτερα το φθινόπωρο, όταν τα φύλλα αποκτούν πορτοκαλί και χρυσαφένιες αποχρώσεις.

«Νιώθω πολύ περήφανος για τους ανθρώπους της πόλης μου, που στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και ήταν εκεί όταν χρειάστηκε», δήλωσε στο AFP ο Χοσέ Κάρλος, ο τεχνικός ελέγχου ποιότητας που κατοικεί στο El Tiemblo.

Με πληροφορίες από France24