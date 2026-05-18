Ισπανία: Ιστορική ήττα για το κόμμα του Πέδρο Σάντσεθ στην Ανδαλουσία - Τι σηματοδοτεί

Πολιτική ήττα υπέστη το κυβερνών Σοσιαλιστικό Κόμμα του Πέδρο Σάντσεθ στην Ανδαλουσία της Ισπανίας, τη μεγαλύτερη και πολυπληθέστερη περιφέρεια της χώρας, καταγράφοντας το χειρότερο εκλογικό αποτέλεσμα στην ιστορία του στην περιοχή.

Στις περιφερειακές εκλογές της Κυριακής, το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) αναδείχθηκε πρώτο με 53 έδρες στο κοινοβούλιο των 109 εδρών της Ανδαλουσίας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της τοπικής κυβέρνησης και με καταμετρημένο το 96% των ψήφων. Παρότι το PP παρέμεινε κυρίαρχη πολιτική δύναμη, έχασε έδαφος σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές του 2022, όταν είχε εξασφαλίσει 58 έδρες.

Οι Σοσιαλιστές (PSOE) του Πέδρο Σάντσεθ περιορίστηκαν στις 28 έδρες, από 30 πριν από τέσσερα χρόνια. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, σύμφωνα με το Bloomberg, είχε επενδύσει πολιτικά στην αναμέτρηση, επιλέγοντας την πρώην υπουργό Οικονομικών, Μαρία Χεσούς Μοντέρο ως υποψήφια για την προεδρία της περιφέρειας, σε μια προσπάθεια να ανακτήσει τη στήριξη σε ένα παραδοσιακό προπύργιο των Σοσιαλιστών, το οποίο το κόμμα διοικούσε για περισσότερες από τρεις δεκαετίες έως το 2018.

Ισπανία: Τι σηματοδοτεί αυτή η ήττα για τον Πέδρο Σάντσεθ

Το αποτέλεσμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς έρχεται λίγους μήνες μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ανδαλουσία, όπου έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 40 άνθρωποι.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, ωστόσο προκάλεσε έντονη κριτική προς την κεντρική κυβέρνηση, η οποία είναι αρμόδια για το σιδηροδρομικό δίκτυο και τις υποδομές.

Παράλληλα, η κυβέρνηση Σάντσεθ βρίσκεται τα τελευταία δύο χρόνια αντιμέτωπη με αλλεπάλληλες έρευνες που αφορούν στενούς συνεργάτες του πρωθυπουργού αλλά και τη σύζυγό του, γεγονός που έχει επηρεάσει αρνητικά τη δημοτικότητά του. Αντιδράσεις έχουν επίσης προκαλέσει οι παραχωρήσεις της κυβέρνησης προς τους Καταλανούς εθνικιστές.

Η Ανδαλουσία αποτελεί τη μεγαλύτερη περιφέρεια της Ισπανίας, με περίπου 8,7 εκατομμύρια κατοίκους σε σύνολο σχεδόν 50 εκατομμυρίων πανελλαδικά. Περίπου 6,8 εκατομμύρια πολίτες είχαν δικαίωμα ψήφου στις εκλογές της Κυριακής.

Το αποτέλεσμα σημαίνει ότι το PP, που κυβερνά την Ανδαλουσία τα τελευταία οκτώ χρόνια, θα χρειαστεί τη στήριξη του ακροδεξιού Vox για να σχηματίσει κυβέρνηση.

Το Vox κατέλαβε την τρίτη θέση με 15 έδρες, μία περισσότερη από τις προηγούμενες εκλογές, ενώ δύο αριστερές συμμαχίες συγκέντρωσαν συνολικά 13 έδρες.

Με πληροφορίες από Bloomberg