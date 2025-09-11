Ισπανία: Η κυβέρνηση θα τιμωρεί με πρόστιμο τους γονείς εάν τα ανήλικα παιδιά τους εντοπιστούν να καπνίζουν

Η κυβέρνηση της Ισπανίας ενέκρινε νομοσχέδιο κατά του καπνίσματος, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας για τον περιορισμό της πρόσβασης των νέων σε καπνικά προϊόντα και την ενίσχυση της δημόσιας υγείας.

Ο νόμος θα επεκτείνει τους χώρους όπου απαγορεύεται το κάπνισμα, θα τερματίσει την πώληση αναλώσιμων ηλεκτρονικών τσιγάρων (vapes) και θα απαγορεύσει τη διαφήμιση καπνικών προϊόντων. Θα απαγορεύει ρητά την πώληση καπνικών προϊόντων σε ανηλίκους – ενώ οι γονείς τους θα τιμωρούνται με πρόστιμο αν τα παιδιά τους πιαστούν να καπνίζουν.

Το κάπνισμα και το άτμισμα θα απαγορεύονται επίσης σε επαγγελματικά οχήματα, πισίνες, πανεπιστημιουπόλεις, σταθμούς δημόσιων μεταφορών και εξωτερικές βεράντες εστιατορίων και μπαρ, μεταξύ άλλων εξωτερικών χώρων.

Σύμφωνα με τον προτεινόμενο νόμο, προϊόντα όπως τα vapes, οι νικοτινούχες σακούλες, τα φυτικά προϊόντα και οι συσκευές θέρμανσης καπνού θα αντιμετωπίζονται όπως τα παραδοσιακά τσιγάρα.

Η μεταρρύθμιση καθορίζει τρεις κατηγορίες παραβάσεων:

Μικρές παραβάσεις, με πρόστιμα από 100 έως 600 ευρώ, περιλαμβάνουν το κάπνισμα ή άτμισμα σε απαγορευμένους χώρους, την παραβίαση κανόνων σε καταστήματα ή μηχανήματα αυτόματης πώλησης, καθώς και το κάπνισμα από ανηλίκους, για το οποίο τα πρόστιμα επιβάλλονται απευθείας στους γονείς ή κηδεμόνες τους.

Σοβαρές παραβάσεις, με πρόστιμα από 600 έως 10.000 ευρώ, αφορούν, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία χώρων καπνίσματος σε μη επιτρεπόμενους χώρους ή τη συσσώρευση τριών προστίμων για κάπνισμα σε απαγορευμένα σημεία. Άλλες σοβαρές παραβάσεις περιλαμβάνουν την πώληση τσιγάρων χωρίς τη συσκευασία των 20 τεμαχίων, τη δωρεάν διανομή καπνού και την πρόσβαση ανηλίκων σε μηχανήματα πώλησης καπνικών προϊόντων.

Πολύ σοβαρές παραβάσεις, με πρόστιμα από 10.000 έως 600.000 ευρώ, αφορούν κυρίως τη διαφήμιση, προώθηση και χορηγίες καπνικών προϊόντων σε όλα τα μέσα. Η μόνη εξαίρεση είναι η προώθηση σε επαγγελματικά έντυπα του κλάδου.

Η ισπανική κυβέρνηση δήλωσε ότι οι μεταρρυθμίσεις έχουν στόχο την προσαρμογή των κανονισμών της χώρας στις νέες μορφές καπνίσματος, την ενίσχυση της προστασίας της δημόσιας υγείας και τη μείωση της έκθεσης των πολιτών στον καπνό, ιδιαίτερα των νέων.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περίπου το ένα τέταρτο των ατόμων ηλικίας 15 ετών και άνω στην Ισπανία καπνίζει.

Με πληροφορίες από euronews.com