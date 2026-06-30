Ισπανία: Η κυβέρνηση Σάντσεθ ανοίγει τον δρόμο για νομιμοποίηση πάνω από 1 εκατ. μεταναστών

Περισσότεροι από 1 εκατ. μετανάστες χωρίς χαρτιά και αιτούντες άσυλο υπέβαλαν αίτηση στην Ισπανία για να νομιμοποιήσουν την παραμονή τους, στο πλαίσιο προγράμματος της κυβέρνησης Σάντσεθ που αντιμετωπίζει τη μετανάστευση ως αναγκαία για την οικονομία και το κοινωνικό κράτος.

Το πρόγραμμα, που είχε ανακοινωθεί τον Ιανουάριο από τη σοσιαλιστική κυβέρνηση, αρχικά εκτιμάτο ότι θα αφορούσε περίπου 500.000 ανθρώπους. Ωστόσο, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας την Τρίτη, οι αιτήσεις είχαν ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο.

Η ρύθμιση προβλέπει άδεια διαμονής και εργασίας, αρχικά διάρκειας ενός έτους, για όσους μπορούν να αποδείξουν ότι δεν έχουν ποινικό μητρώο και ότι ζούσαν στην Ισπανία για τουλάχιστον πέντε μήνες πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2025 ή είχαν ήδη ζητήσει διεθνή προστασία.

Σάντσεθ: Η Ισπανία χρειάζεται τη μετανάστευση

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε στη Μαδρίτη ότι ο αριθμός των αιτήσεων δείχνει πόσο αναγκαία ήταν η ρύθμιση. «Το γεγονός ότι περισσότεροι από 1 εκατ. άνθρωποι υπέβαλαν αίτηση δείχνει πόσο απαραίτητη ήταν αυτή η αναγνώριση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων», ανέφερε.

Ο Σάντσεθ υποστήριξε ότι η Ισπανία χρειάζεται τη μετανάστευση για να στηρίξει την ανάπτυξη, να αντιμετωπίσει τη δημογραφική κρίση και να διατηρήσει τη χρηματοδότηση του κοινωνικού κράτους. Σύμφωνα με τον ίδιο, χωρίς τη συμβολή των μεταναστών, το ισπανικό ΑΕΠ θα ήταν 19% χαμηλότερο το 2050.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός είπε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα είχε άμεσες συνέπειες στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας, με δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις, σχολικές αίθουσες και αγροτικές εκμεταλλεύσεις να πλήττονται. Χωρίς τη μετανάστευση, πρόσθεσε, η Ισπανία θα ήταν «φτωχότερη, πιο άδεια, πιο αδύναμη» και με λιγότερους πόρους για να χρηματοδοτεί το κοινωνικό της κράτος.

Spanish PM Pedro Sánchez:



No society has ever advanced by building walls between people who share the same future.



Societies move forward by expanding rights, strengthening coexistence, and committing to integration. pic.twitter.com/zNY0hbNB7n — Clash Report (@clashreport) June 30, 2026

Σκληρή κριτική από δεξιά και ακροδεξιά

Η ρύθμιση έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Το δεξιό Λαϊκό Κόμμα υποστηρίζει ότι το πρόγραμμα μπορεί να επιβαρύνει τις δημόσιες υπηρεσίες, ενώ το ακροδεξιό Vox κατηγορεί τον Σάντσεθ ότι επιδιώκει να αλλάξει τη δημογραφική, κοινωνική, εργασιακή και εκλογική εικόνα της Ισπανίας.

Οι περιφερειακές κυβερνήσεις της Βαλένθια και της Αραγονίας, που ελέγχονται από το Λαϊκό Κόμμα, έχουν προσφύγει κατά του προγράμματος. Δικαστήριο εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κρίνει αν ορισμένα σημεία του διατάγματος είναι συμβατά με το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Ο αρχηγός του Λαϊκού Κόμματος, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση για «εκλογική μηχανική», συνδέοντας την πολιτική της για τη μετανάστευση με προηγούμενο νόμο που έδινε τη δυνατότητα απόκτησης ισπανικής υπηκοότητας σε απογόνους Ισπανών που είχαν εξοριστεί κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου και της δικτατορίας του Φράνκο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλούνται τα ισπανικά μέσα, περισσότερα από 2,4 εκατ. άτομα υπέβαλαν αίτηση για υπηκοότητα βάσει εκείνου του νόμου, ενώ πάνω από 544.000 έχουν ήδη εγκριθεί.

Σχέδιο ένταξης 500 εκατ. ευρώ

Η κυβέρνηση απέρριψε τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης. Η υπουργός Ένταξης, Κοινωνικής Ασφάλισης και Μετανάστευσης, Έλμα Σάιθ, χαρακτήρισε τις δηλώσεις Φεϊχόο «εξαιρετικά ανεύθυνες» και τις απέδωσε σε πολιτική αδυναμία.

Ο Σάντσεθ έχει υπερασπιστεί επανειλημμένα την ανάγκη για οργανωμένη μεταναστευτική πολιτική, σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις υιοθετούν αυστηρότερη ρητορική και μέτρα. Τον Οκτώβριο του 2024 είχε δηλώσει στο κοινοβούλιο ότι η Ισπανία βρίσκεται σε δημογραφικό σταυροδρόμι και ότι η μετανάστευση είναι αναγκαία για την οικονομία και το κοινωνικό κράτος.

Την Τρίτη ανακοίνωσε επίσης σχέδιο «ένταξης και ιθαγένειας» ύψους 500 εκατ. ευρώ, με στόχο την καλύτερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και την ένταξη όσων φτάνουν στη χώρα. Όπως είπε, η ισπανική κοινωνία οφείλει να εγγυάται ίση μεταχείριση, να καταπολεμά τις διακρίσεις και να προσφέρει ευκαιρίες, ενώ όσοι φτάνουν στη χώρα πρέπει να σέβονται τους νόμους, να μαθαίνουν τις επίσημες γλώσσες και να συμμερίζονται τις δημοκρατικές αξίες της Ισπανίας.

Με πληροφορίες από Guardian