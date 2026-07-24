Ισπανία: Η κατάκτηση του Μουντιάλ εκτόξευσε το ενδιαφέρον των Κινέζων τουριστών

Η κατάκτηση του Μουντιάλ από την Ισπανία έφερε κατακόρυφη αύξηση του ενδιαφέροντος των Κινέζων τουριστών για τη χώρα, ανοίγοντας παράλληλα νέες εμπορικές προοπτικές ενόψει της λεγόμενης «Χρυσής Εβδομάδας» (Golden Week), μίας από τις δημοφιλέστερες περιόδους διακοπών στην Κίνα, σύμφωνα με στοιχεία της ταξιδιωτικής πλατφόρμας Qunar που συγκέντρωσε η ισπανική εταιρεία Stamp.

Οι αναζητήσεις για πτήσεις από τη Σενζέν προς τη Βαρκελώνη αυξήθηκαν κατά 33 φορές μέσα στις ώρες που ακολούθησαν τη νίκη της «ρόχα» επί της Αργεντινης. Οι αναζητήσεις για την Τενερίφη αυξήθηκαν κατά 19 φορές, ενώ για τη Μάλαγα κατά 10,5 φορές.

Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία των ισπανικών αεροδρομίων, η αεροπορική κίνηση μεταξύ Ισπανίας και Κίνας έφτασε τους 707.530 επιβάτες το πρώτο εξάμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 46,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η δημιουργία νέων αεροπορικών συνδέσεων και η αύξηση των ταξιδιωτών από πόλεις όπως η Τσενγκντού και η Γκουανγκζού ενίσχυσαν αυτή την ανάκαμψη, την οποία το Μουντιάλ επιτάχυνε ακόμη περισσότερο.

Ισπανία: Δημοσιεύθηκε οδηγός για τις προτιμήσεις των Κινέζων καταναλωτών

Με τη «Χρυσή Εβδομάδα» να πραγματοποιείται από την 1η έως τις 8 Οκτωβρίου, η Stamp δημοσίευσε οδηγό για να βοηθήσει τις ισπανικές επιχειρήσεις λιανικής να προσαρμοστούν στις προτιμήσεις των Κινέζων καταναλωτών. Σύμφωνα με την εταιρεία, το 77,8% των Κινέζων ταξιδιωτών οργανώνει τις αγορές του πριν από το ταξίδι μέσω πλατφορμών όπως οι Xiaohongshu, Weibo και WeChat, γεγονός που καθιστά την ψηφιακή παρουσία των επιχειρήσεων καθοριστική για την προσέλκυση πελατών.

Η εταιρεία, που ειδικεύεται στον τουρισμό αγορών, υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της αποδοχής μεθόδων πληρωμής, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε περισσότερο από το 90% των αγορών που πραγματοποιούν οι Κινέζοι τουρίστες στο εξωτερικό, καθώς και της απλοποίησης της διαδικασίας επιστροφής ΦΠΑ.

Με πληροφορίες από Euronews

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