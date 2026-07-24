Ισπανία: Η φωτιά στη Μαδρίτη αδύνατο να τεθεί υπό έλεγχο - «Λαμβάνονται προληπτικά μέτρα»

Η φωτιά που μαίνεται κοντά στη Μαδρίτη, στην Ισπανία, βρίσκεται «στο αποκορύφωμά της» και η κατάσβεσή της «ξεπερνά τις δυνατότητες» των πυροσβεστικών συνεργείων, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο.

Ο Κάρλος Νοβίγιο —επικεφαλής της υπηρεσίας διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων της περιφερειακής κυβέρνησης— αναφέρει ότι η πυρκαγιά κινείται προς τους δήμους Ρομπλέδο ντε Τσαβέλα και Φρεσνεντίγιας ντε λα Ολίβα, λίγες δεκάδες χιλιόμετρα από τα δυτικά προάστια της Μαδρίτης.

Μαίνεται το μέτωπο της φωτιάς στη Μαδρίτη

Νωρίτερα, οι αρχές είχαν διατάξει την εκκένωση των σπιτιών των δύο αυτών περιοχών.

«Δεν είναι δυνατόν να επιτεθούμε στη φωτιά σε αυτή την περιοχή, οπότε λαμβάνονται προληπτικά μέτρα», δήλωσε ο Νοβίγιο στους δημοσιογράφους.

Περίπου 25.000 άτομα έχουν απομακρυνθεί και περισσότερα από 20.000 βρίσκονται σε κατάσταση απομόνωσης, σύμφωνα με αξιωματούχους της Μαδρίτης.

Φωτ.: ΕΡΑ

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ θα μεταβεί αύριο το πρωί στο μέτωπο της Μαδρίτης, συνοδευόμενος από τον υπουργό Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα.

Φωτ.: ΕΡΑ

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, «λόγω των πυρκαγιών στην περιοχή της Μαδρίτης» εστάλησαν προειδοποιητικά μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα όσων βρίσκονταν στις κοινότητες Φρεσνεδίγιας δε λα Ολίβα και Ρομπλέδο δε Τσαβέλα» ενώ οι κάτοικοι της Ναβαλαγκαμέλα κλήθηκαν να παραμείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους.

Spain’s government declared a national emergency Friday after wildfires forced the evacuation of some 10,000 people in the central region of Madrid. The national emergency means that the interior ministry, which controls police and security forces, has taken charge of overseeing… pic.twitter.com/hKMj636qt1 — The Associated Press (@AP) July 24, 2026

Ο περιφερειάρχης της Καστίλης πάντως εξέφρασε ανησυχία ότι «δεν απομένει πολύς χρόνος» μέχρι να ενωθούν τα δύο μεγάλα μέτωπα, εκείνο της Μαδρίτης που έχει κάψει 60.000 στρέμματα με εκείνο της Καστίλης-Λεόν (90.000 στρέμματα).

Με πληροφορίες από BBC