Ισπανία: Το χωριό που απαγόρευσε τις δημόσιες μουσουλμανικές γιορτές έλαβε εντολή να ακυρώσει την απόφαση

Η κεντρική κυβέρνηση της Ισπανίας διέταξε τη δημοτική αρχή της πόλης Χουμίγια, στην περιφέρεια της Μούρθια, να ακυρώσει την απαγόρευση θρησκευτικών συγκεντρώσεων σε δημοτικά αθλητικά κέντρα, χαρακτηρίζοντας το μέτρο «διακριτικό» και αντίθετο με το συνταγματικό δικαίωμα στη θρησκευτική ελευθερία.

Η απαγόρευση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς επηρέαζε κυρίως την τοπική μουσουλμανική κοινότητα των περίπου 1.500 κατοίκων, που χρησιμοποιούσε επί χρόνια τις εγκαταστάσεις για τον εορτασμό του Έιντ αλ-Φιτρ και του Έιντ αλ-Άντχα. Το μέτρο προτάθηκε από το ακροδεξιό κόμμα Vox και εγκρίθηκε από το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP), με τη δικαιολογία ότι οι χώροι δεν θα πρέπει να φιλοξενούν «πολιτιστικές, κοινωνικές ή θρησκευτικές δραστηριότητες ξένες προς τον δήμο».

Η κυβέρνηση και πολλές οργανώσεις χαρακτήρισαν την απόφαση «θεσμοθετημένη ισλαμοφοβία», ενώ και η Καθολική Εκκλησία την καταδίκασε ως διάκριση ασύμβατη με τη θρησκευτική ελευθερία. Παράλληλα, η Εβραϊκή Ομοσπονδία Ισπανίας την περιέγραψε ως «σοβαρή δημοκρατική οπισθοδρόμηση».

Ο υπουργός Μετανάστευσης Έλμα Σάιθ επεσήμανε ότι οι μετανάστες συμβάλλουν καθοριστικά στην τοπική οικονομία, ενώ υπενθύμισε τον ιστορικό ρόλο του ισλαμικού πολιτισμού στη διαμόρφωση της Ισπανίας.

Η υπόθεση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά από επεισόδια με ρατσιστικά κίνητρα σε κοντινή πόλη, που συνδέθηκαν με άνοδο της ακροδεξιάς ρητορικής και διαδικτυακής υποκίνησης μίσους.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ισπανικής Ομοσπονδίας Ισλαμικών Θρησκευτικών Οντοτήτων, Μουνίρ Μπεντζελούν Ανταλουσί Αζάρι, στόχος τέτοιων μέτρων είναι η πολιτική εκμετάλλευση μέσω της καλλιέργειας φόβου και διχασμού, με σοβαρό κόστος για την κοινωνική συνοχή και την εικόνα της χώρας διεθνώς.

Με πληροφορίες από Guardian