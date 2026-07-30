Ισπανία: Χιλιάδες μετανάστες πέρασαν στη Θέουτα - Τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους

Τουλάχιστον 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο στη Θέουτα.

Μερικές εκατοντάδες ανθρώπων πέρασαν σήμερα από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, για να προστεθούν στους περισσότερους από 1.500 ανθρώπους που έφτασαν το προηγούμενο διάστημα, όπως μεταφέρουν οι πληροφορίες των τοπικών αρχών.

Διεθνή μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν πλάνα, στα οποία καταγράφονται ομάδες ανθρώπων -κυρίως άνδρες νεαρών ηλικιών- να καταφτάνουν στις όχθες του θύλακα -πολλοί κολυμπώντας- από το γειτονικό Μαρόκο.

Ορισμένοι μπήκαν από ένα μεθοριακό φυλάκιο στο νότιο τμήμα της Θέουτα, ισπανικού εδάφους έκτασης μόλις 18,5 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Άλλοι φώναζαν «Αντίο Μαρόκο, καλημέρα Ισπανία» την ώρα της άφιξής τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρωί, δημοσιογράφοι είδαν βατραχοπέδιλα και σωσίβια σε μια παραλία της πόλης.

Ισπανία: Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μαζική άφιξη μεταναστών από το 2021

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μαζική άφιξη από το 2021, όταν περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι διέσχισαν τα σύνορα μέσα σε δύο ημέρες προκειμένου να φτάσουν στη Θέουτα.

Video footage shows hundreds of migrants crossing into Spain's North African enclave of Ceuta on Thursday, with many entering on foot or by sea. pic.twitter.com/wJV1pKZjy5 — CBS News (@CBSNews) July 30, 2026

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου στο Μαρόκο, αναφέρει ότι είδε δεκάδες ανθρώπους, ορισμένοι εκ των οποίων ήταν ανήλικοι, να έχουν συγκεντρωθεί το απόγευμα στα σύνορα, ανάμεσα στη μαροκινή πόλη Φνιντέκ και τη Θέουτα.

Ο πρόεδρος της αυτόνομης πόλης της Θέουτα, Χουάν Βίβας, δήλωσε ότι περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι έχουν φτάσει στον θύλακα τις τελευταίες ημέρες, με ρυθμό «περίπου 200 την ημέρα» κατά μέσο όρο. Η κατάσταση κρίθηκε ήδη «επείγουσα».

«Σήμερα, η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη: νέες αφίξεις, έλλειψη πόρων και μια ζωή που χάθηκε στη θάλασσα», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Σπαράζει η καρδιά μου βλέποντας τόσους ανθρώπους να υποφέρουν και ποιος ξέρει πόσοι πνίγηκαν στη διαδρομή», είπε κάτοικος της Θέουτα που προσπαθούσε να βοηθήσει τους μετανάστες και ζήτησε να μη διαρρεύσουν τα στοιχεία του.

Spain's North African enclave of Ceuta is experiencing a humanitarian and security emergency after 1,500 migrants reached the city by swimming across from Morocco over the past week, the territory's leader said https://t.co/uFUKomCwrd pic.twitter.com/w2854xnNma — Reuters (@Reuters) July 30, 2026

Ισπανία: Η κυβέρνηση κινητοποίησε «όλους τους αναγκαίους πόρους», λέει ο Σάντσεθ

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανέφερε σε ανάρτησή του ότι η κυβέρνηση κινητοποίησε «όλους τους αναγκαίους πόρους» για να αντιμετωπίσει την κατάσταση στη Θέουτα.

Ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα αναμένεται να μεταβεί στον θύλακα την Παρασκευή όπου και θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τις αρμόδιες τοπικές αρχές. Ο ίδιος χαιρέτισε την «υποδειγματική συνεργασία» του Μαρόκου.

Οι δύο χώρες θα εφαρμόσουν «μέτρα για τη μεταφορά» πίσω στο Μαροκο «το συντομότερο δυνατόν, όλων των προσώπων που μπήκαν παράνομα στη Θέουτα», δήλωσε.

Από την άλλη πλευρά, ο επικεφαλής του αντιπολιτευόμενου Λαϊκού Κόμματος Αλμπέρτο Νούνιεθ Φειχό, κατήγγειλε μια «απελπιστική κατάσταση» κάνοντας λόγο για «κρίση εθνικής ασφάλειας».

Una oleada de personas, miles de ellas, ha cruzado sin control de Marruecos a Ceuta. La Guardia Civil y los medios de emergencia, superados, solo se ocupan de los heridos. Los agentes han tenido que abrir las verjas, porque querían evitar que se forme un tapón… pic.twitter.com/pYFnAmbgLw — EL PAÍS (@el_pais) July 30, 2026

Σε ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών, αναφέρεται ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα στείλουν 60 μέλη τους για να ενισχύουν στην αστυνομία του θύλακα.

«Οι ένοπλες δυνάμεις θα ενισχύσουν την Πολιτοφυλακή (σ.σ. την ισπανική αστυνομία) στην άσκηση των καθηκόντων της και σε ό,τι κριθεί αναγκαίο για τη διαφύλαξη της ασφάλειας της πόλης της Θέουτα», σύμφωνα με το υπουργείο.

Η Θέουτα και η Μελίγια, περίπου 400 χιλιόμετρα ανατολικότερα, είναι τα μοναδικά χερσαία εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αφρικανική ήπειρο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤnews