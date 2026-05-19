Ισπανία: Για συμμετοχή σε «εγκληματική οργάνωση» κατηγορείται ο πρώην πρωθυπουργός Θαπατέρο

Για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, άσκηση επιρροής και πλαστογραφία εγγράφων κατηγορείται ο πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας, Χοσέ Λουίς Ροντρίγκεζ Θαπατέρο.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας παραμένει μέχρι σήμερα ιδιαίτερα ενεργός στο πολιτικό παρασκήνιο της χώρας και θεωρείται ένας από τους πιο στενούς συμμάχους του Πέδρο Σάντσεθ. Στελέχη της κυβέρνησης εμφανίζονται πεπεισμένα για την αθωότητά του και μιλούν ήδη για πολιτικά υποκινούμενη υπόθεση.

Το κυβερνών κόμμα αντέδρασε έντονα, κάνοντας λόγο για «επίθεση της δεξιάς και της ακροδεξιάς» απέναντι σε έναν πολιτικό που «ποτέ δεν συγχώρησαν για τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις του».

Ισπανία: Ποιος είναι ο Θαπατέρο

Ο Θαπατέρο θεωρείται κομβικό πρόσωπο για το πολιτικό μέλλον του Σάντσεθ. Είχε ενεργό ρόλο στις τελευταίες προεκλογικές εκστρατείες των Σοσιαλιστών, ενώ είχε αναλάβει και κρίσιμες επαφές με τον αυτονομιστή ηγέτη της Καταλονίας, Κάρλες Πουτζντεμόν για τις διαπραγματεύσεις με το κόμμα Junts.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της El País, ο Σάντσεθ ενημερώθηκε για τη δίωξη ενώ βρισκόταν σε εκδήλωση με τον βασιλιά Φιλίππε ΣΤ΄ στο παλάτι της Θαρθουέλα.

Λίγο αργότερα, κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Ισπανός πρωθυπουργός φέρεται να είπε στους υπουργούς του ότι είχε ήδη μιλήσει με τον Θαπατέρο, ο οποίος αισθάνεται «βαθιά πληγωμένος» από την υπόθεση και θεωρεί ότι διώκεται άδικα.

Η υπόθεση αφορά πληρωμές, που φέρεται να έλαβε ο πρώην πρωθυπουργός από επιχειρηματία που συνδέεται με την Plus Ultra για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι όλες οι συναλλαγές ήταν νόμιμες και δηλωμένες στις φορολογικές αρχές.

Η κυβέρνηση Σάντσεθ επιμένει ότι η διάσωση της Plus Ultra είχε ελεγχθεί εξονυχιστικά και τονίζει ότι η καταγγελία προέρχεται από την ακροδεξιά οργάνωση «Manos Limpias», η οποία έχει κινηθεί δικαστικά και σε άλλες υποθέσεις που αφορούν το κυβερνητικό στρατόπεδο.

Παράλληλα, κυβερνητικά στελέχη προσπαθούν να αξιολογήσουν το εύρος της πολιτικής ζημιάς, καθώς ο Θαπατέρο αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες του σύγχρονου ισπανικού σοσιαλισμού και σημαντικό πυλώνα του πολιτικού μηχανισμού του Σάντσεθ.

Με πληροφορίες από El Pais