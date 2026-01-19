Ισπανία: Φθαρμένος σύνδεσμος στις ράγες στο επίκεντρο της έρευνας για το δυστύχημα

Οι έρευνες για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία στρέφονται πλέον σε συγκεκριμένο τεχνικό εύρημα, καθώς οι ειδικοί που εξετάζουν τον τόπο της σύγκρουσης εντόπισαν φθορά σε σύνδεσμο των ραγών, στοιχείο που θεωρείται κρίσιμο για την κατανόηση του μηχανισμού της εκτροχίασης.

Σύμφωνα με το Reuters, πηγή με γνώση των προκαταρκτικών ευρημάτων, η οποία ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία της λόγω της ευαισθησίας της έρευνας, ανέφερε ότι στο σημείο όπου εκτροχιάστηκε ο ένας συρμός διαπιστώθηκε φθορά στον μεταλλικό σύνδεσμο που ενώνει δύο τμήματα της ράγας. Οι τεχνικοί εκτιμούν ότι το πρόβλημα δεν ήταν πρόσφατο και ότι με την πάροδο του χρόνου και τη συνεχή διέλευση τρένων δημιουργήθηκε κενό ανάμεσα στις ράγες, το οποίο σταδιακά μεγάλωνε.

Η ίδια πηγή σημείωσε ότι ο συγκεκριμένος σύνδεσμος αντιμετωπίζεται ως «κλειδί» για να αποσαφηνιστεί τι προκάλεσε την αρχική εκτροχίαση και πώς αυτή εξελίχθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε μετωπική σύγκρουση δύο αμαξοστοιχιών υψηλής ταχύτητας. Οι αρχές τονίζουν, ωστόσο, ότι πρόκειται για πρώιμα συμπεράσματα και ότι η έρευνα δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν περάσουν αρκετές εβδομάδες.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, λίγο πριν τις οκτώ, σε τμήμα της γραμμής κοντά στην Κόρδοβα. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, ένας συρμός που είχε ξεκινήσει από τη Μάλαγα με προορισμό τη Μαδρίτη εκτροχιάστηκε, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με τρένο που κατευθυνόταν από τη Μαδρίτη προς τη Χουέλβα. Από τη σύγκρουση εκτροχιάστηκαν βαγόνια και των δύο αμαξοστοιχιών, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ότι τα περισσότερα θύματα βρίσκονταν στα μπροστινά βαγόνια του δεύτερου τρένου.

Οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 39, ενώ περισσότεροι από 120 άνθρωποι χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα. Δεκάδες παραμένουν νοσηλευόμενοι, ανάμεσά τους και ανήλικοι. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίστηκαν για ώρες, με τις αρχές να κάνουν λόγο για ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς αρκετά βαγόνια είχαν παραμορφωθεί σοβαρά.

Στο πολιτικό επίπεδο, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας επισκέφθηκε τον τόπο του δυστυχήματος και ανακοίνωσε τριήμερο εθνικό πένθος, δεσμευόμενος ότι θα διερευνηθούν σε βάθος τα αίτια της τραγωδίας. Παράλληλα, τόσο η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων όσο και το υπουργείο Μεταφορών έχουν αποκλείσει, σε αυτή τη φάση, το ενδεχόμενο υπερβολικής ταχύτητας ή ανθρώπινου λάθους, υποστηρίζοντας ότι τα συστήματα ασφαλείας θα είχαν επέμβει σε τέτοια περίπτωση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν, ωστόσο, οι προειδοποιήσεις που είχαν προηγηθεί. Έγγραφο του σωματείου μηχανοδηγών SEMAF δείχνει ότι ήδη από τον Αύγουστο είχαν σταλεί επιστολές προς τον διαχειριστή υποδομών ADIF, στις οποίες γινόταν λόγος για «σοβαρή φθορά» σε τμήματα των γραμμών υψηλής ταχύτητας. Οι μηχανοδηγοί ανέφεραν ανωμαλίες στη γραμμή, χτυπήματα και προβλήματα στην ευστάθεια των εναέριων καλωδίων, επισημαίνοντας ότι οι βλάβες αυτές προκαλούσαν συχνές διακοπές και επιβάρυναν τους συρμούς.

Με πληροφορίες από Reuters, BBC, The Independent