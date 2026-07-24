Ισπανία: Εργαζόμενος έχασε τη ζωή του στο εργοτάξιο του Καμπ Νου της Μπαρτσελόνα

Τη ζωή του έχασε 54χρονος σε δυστύχημα ενώ εργαζόταν στο εργοτάξιο του Καμπ Νου, του γηπέδου της Μπαρτσελόνα, στην Ισπανία.

Στο γήπεδο εδώ και τρία χρόνια πραγματοποιούνται εργασίες ανακαίνισης και επέκτασης.

Τον θάνατο ανακοίνωσε την Παρασκευή η αστυνομία της Καταλονίας.

Το εργατικό δυστύχημα στην Ισπανία

Ο θάνατος φέρεται να προκλήθηκε από χτύπημα. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που κλήθηκαν στο σημείο δεν κατάφεραν να επαναφέρουν το θύμα, ενώ σε εξέλιξη είναι έρευνα για την υπόθεση.

Η ολοκλήρωση των εργασιών στο Καμπ Νου, οι οποίες έχουν καθυστερήσει λόγω επιπλοκών που σχετίζονται με τις άδειες και καταγγελίες για τις συνθήκες εργασίας, αναμένεται το 2028.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews