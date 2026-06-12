Ισπανία: Επιστροφή του Πάπα Λέοντα στη Ρώμη με αεροσκάφος του βασιλιά Φιλίππου ΣΤ' έπειτα από τεχνικό πρόβλημα

Ο Πάπας Λέων επιβιβάστηκε σε ένα αεροσκάφος Falcon που προσφέρθηκε από τον Βασιλιά της Ισπανίας, αφού τεχνικό πρόβλημα καθήλωσε το μεγαλύτερο παπικό αεροπλάνο στο νησί της Τενερίφης, καθυστερώντας την επιστροφή του στο Βατικανό την Παρασκευή, στο τέλος μιας εβδομαδιαίας περιοδείας στην Ισπανία.

Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι το αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας που χρησιμοποιεί ο βασιλιάς θα μετέφερε τον Πάπα και αρκετά μέλη της συνοδείας του στη Ρώμη. Τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής και οι δημοσιογράφοι θα ταξιδέψουν με άλλο αεροσκάφος που αποστέλλεται από τη Μαδρίτη.

Ο ποντίφικας είχε ήδη επιβιβαστεί στην πτήση που εκτελούσε η Iberia, αφού τον αποχαιρέτησαν ο βασιλιάς Φίλιππος και άλλοι Ισπανοί αξιωματούχοι. Ωστόσο, στη συνέχεια συνοδεύτηκε εκτός του αεροσκάφους από τον βασιλιά και επέστρεψε στον τερματικό σταθμό.

Φωτογραφία: EPA

Ο Πάπας Λέων κατευθύνεται στο αεροσκάφος του βασιλιά Φιλίππου/ Φωτογραφία: EPA

Σε ανακοινώσεις που έγιναν μετά την αποβίβαση του Πάπα Λέοντα, ο κυβερνήτης δήλωσε ότι ο κινητήρας πιθανότατα δεν κατάφερε να εκκινήσει λόγω των ισχυρών ανέμων. Αργότερα ανέφερε ότι το πρόβλημα δεν μπορούσε να επιλυθεί άμεσα και ότι οι επιβάτες θα έπρεπε να αποβιβαστούν.

Η Iberia ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι το αεροσκάφος παρουσίασε ένα απροσδιόριστο τεχνικό πρόβλημα και ότι ένα αεροσκάφος αντικατάστασης αποστέλλεται από τη Μαδρίτη, το οποίο θα ολοκληρώσει το ταξίδι προς τη Ρώμη την Παρασκευή.

Σύμφωνα με το Vatican News, το αεροσκάφος αναμένεται να προσγειωθεί στη Ρώμη στις 11μμ (τα μεσάνυχτα, ώρα Ελλάδος).

Με πληροφορίες από Reuters