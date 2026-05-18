Ισπανία: Ελληνίδες τουρίστριες τραυματίστηκαν στη Μινόρκα μετά από κατάρρευση τμήματος κτιρίου

Στους τρεις, μεταξύ αυτών και δύο Ελληνίδες τουρίστριες ηλικίας 37 και 38 ετών, ανέρχεται ο αριθμός των τραυματιών στη Μινόρκα, στην Ισπανία, όταν τμήμα γείσου κτιρίου κατέρρευσε πάνω σε τραπέζια καφετέριας σε τουριστική πλατεία του νησιού.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 11:00 το πρωί της Κυριακής στην πλατεία Plaça Nova, στην περιοχή Ciutadella, στο δυτικό άκρο της Μινόρκα της Ισπανίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της The Irish Sun, οι τρεις γυναίκες κάθονταν σε εξωτερικό χώρο καφέ όταν τμήμα διακοσμητικού γείσου αποκολλήθηκε ξαφνικά από το κτίριο και έπεσε πάνω τους. Οι δύο Ελληνίδες και η 65χρονη Βρετανίδα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Ισπανία: Η κατάσταση των τραυματιών στη Μινόρκα

Δύο από τις τραυματίες υπέστησαν χτυπήματα στο κεφάλι και κατάγματα, ενώ ασθενοφόρα τις μετέφεραν στο κοντινό νοσοκομείο Juaneda. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας τους.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή, ενώ πυροσβέστες ξεκίνησαν εργασίες για τη σταθεροποίηση του υπόλοιπου τμήματος της πρόσοψης του κτιρίου.

Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν συντρίμμια διασκορπισμένα στο έδαφος γύρω από τα τραπέζια της καφετέριας, με τις τοπικές αρχές να ανακοινώνουν ότι έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα για τα αίτια της κατάρρευσης.

Σε ανακοίνωσή του, ο δήμος Ciutadella στην Ισπανία ανέφερε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν άμεσα και εξέφρασε τη στήριξή του στις τραυματισμένες γυναίκες και τις οικογένειές τους.

Το περιστατικό έρχεται λίγες εβδομάδες μετά από άλλη κατάρρευση οροφής σε ξενοδοχείο στο Benidorm, όπου πέντε τουρίστες τραυματίστηκαν όταν τμήματα ψευδοροφής και κλιματισμού έπεσαν πάνω σε πελάτες την ώρα που έτρωγαν στο εστιατόριο του ξενοδοχείου.

Με πληροφορίες από The Irish Sun