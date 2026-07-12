Ισπανία: Εκατοντάδες άνθρωποι επιστρέφουν στα σπίτια τους μετά τη θανατηφόρα φωτιά

Ο περιφερειακός επικεφαλής των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, Αντόνιο Σανζ, δήλωσε αργά το Σάββατο ότι περίπου 600 από τα σχεδόν 1.500 άτομα που είχαν απομακρυνθεί από τη ζώνη της φωτιάς στην επαρχία της Αλμερία, στην Ισπανία, είχαν λάβει άδεια να επιστρέψουν.

Αυτό κατέστη δυνατό αφού οι πυροσβέστες σημείωσαν σημαντική πρόοδο στον περιορισμό της πυρκαγιάς.

«Η επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα και η σταθεροποίηση μεγάλου μέρους της περιμέτρου κατέστησαν δυνατή τη λήψη αυτών των μέτρων και τη συνέχιση της πορείας, πάντα με τη μέγιστη προσοχή, προς την επιστροφή στην κανονικότητα», ανέφερε ο Σανζ σε δήλωση που εξέδωσε η περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας.

Η βελτίωση των συνθηκών σημειώθηκε μετά από μια ημέρα με καλύτερες καιρικές συνθήκες, με πιο ήπιους ανέμους και υψηλότερη υγρασία, που επέτρεψαν στους πυροσβέστες να προσεγγίσουν καλύτερα τη φωτιά.

Η φωτιά στην Ισπανία

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Φέλιξ Μπολάνος δήλωσε το Σάββατο ότι τα πυροσβεστικά συνεργεία εκμεταλλεύτηκαν τις ευνοϊκές συνθήκες ανέμου και υγρασίας για να πλησιάσουν περισσότερο στον έλεγχο της πυρκαγιάς.

Η καμένη έκταση παρέμεινε στα 16.300 στρέμματα περίπου, αφού η πυρκαγιά δεν προχώρησε περαιτέρω το Σάββατο, πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έχει προγραμματίσει να επισκεφθεί την περιοχή τη Δευτέρα.

Καμένα οχήματα εξακολουθούν να βρίσκονται παρατεταγμένα σε ορισμένους δρόμους όπου άνθρωποι είχαν παγιδευτεί, καθώς η πυρκαγιά που εξαπλωνόταν σάρωσε την περιοχή με ταχύτητες που έφταναν τα 100 μέτρα ανά λεπτό.

Φωτ.: ΕΡΑ

Οι αρχές διατηρούν τον αριθμό των νεκρών στους 12 και προειδοποιούν ότι ο αριθμός των αγνοουμένων παραμένει αβέβαιος έως ότου ολοκληρωθούν οι αυτοψίες και η ταυτοποίηση των σορών που έχουν ανασυρθεί.

Αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι πολλά από τα θύματα ενδέχεται να είναι ξένοι.

Η διαδικασία ταυτοποίησης έχει επιβραδυνθεί, καθώς η συλλογή δειγμάτων DNA από συγγενείς έχει αποδειχθεί δύσκολη, με μέλη των οικογενειών να ταξιδεύουν από άλλες χώρες.

Φωτ.: ΕΡΑ

Παρά τη βελτίωση των συνθηκών, η πολιτοφυλακή σχεδίαζε να πραγματοποιήσει μια ακόμη έρευνα στην πληγείσα περιοχή την Κυριακή, προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν πλέον αγνοούμενα θύματα.

«Η πολιτοφυλακή έχει εισέλθει σε περισσότερα από 250 σπίτια για να βεβαιωθεί ότι δεν υπήρχε κανείς μέσα, και τώρα θα πραγματοποιήσει μια τελική έρευνα στην περιοχή για να ελέγξει πλήρως ότι δεν παραμένει κανένας άλλος», δήλωσε την Κυριακή η Βιρτζίνια Μπαρκόνες, γενική γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, στον ισπανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα.

Με πληροφορίες από AFP