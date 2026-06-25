Ισπανία: Εγκρίνει ποινή φυλάκισης έως 2 ετών για τις ψευδείς «θεραπείες μεταστροφής» ατόμων LGBTIQ+

Το Κογκρέσο της Ισπανίας ενέκρινε την Πέμπτη (25/6) τη νομοθετική πρόταση που ποινικοποιεί τις λεγόμενες ψευδείς «θεραπείες μεταστροφής» για άτομα της κοινότητας LGBTIQ+, πρακτικές που τα Ηνωμένα Έθνη έχουν χαρακτηρίσει ως μορφή «βασανιστηρίων».

Η πρόταση στην Ισπανία, εγκρίθηκε με τη στήριξη όλων των κοινοβουλευτικών ομάδων, πλην του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (PP), που απείχε, και του ακροδεξιού Vox, το οποίο καταψήφισε. Συνολικά, 178 βουλευτές ψήφισαν υπέρ, 32 κατά και 138 απείχαν.

Η πρωτοβουλία είχε κατατεθεί από το Ισπανικό Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (PSOE) τον Ιούνιο του 2025 και προβλέπει την προσθήκη του άρθρου 173 bis στον Ποινικό Κώδικα. Σύμφωνα με αυτό, όποιος εφαρμόζει ή ασκεί τέτοιου είδους «ψευδοθεραπείες», ακόμη και με τη συναίνεση του ίδιου του ατόμου ή του νόμιμου εκπροσώπου του, με σκοπό να «μεταβάλει, να καταστείλει, να εξαλείψει ή να αρνηθεί» τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη σεξουαλική ταυτότητα ή την έκφραση φύλου, θα αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης από έξι μήνες έως δύο χρόνια, καθώς και χρηματικό πρόστιμο.

🔴 ÚLTIMA HORA | España aprueba castigar con hasta dos años de cárcel las falsas terapias de conversión para personas LGTBIQ+ https://t.co/k9Rm8iAt3C pic.twitter.com/5h7Mn50DqH — EL PAÍS (@el_pais) June 25, 2026

Ισπανία: Τι αλλάζει πλέον με τον νέο νόμο

Οι συγκεκριμένες πρακτικές τιμωρούνται ήδη διοικητικά στην Ισπανία από το 2023, μετά την ψήφιση του νόμου για τα τρανς άτομα. Ωστόσο, μέχρι σήμερα η εφαρμογή των κυρώσεων ανήκε στις αυτόνομες περιφέρειες. Τα τελευταία τρία χρόνια το υπουργείο Ισότητας έχει λάβει 23 καταγγελίες: οι 20 αρχειοθετήθηκαν, ενώ οι υπόλοιπες τρεις εξακολουθούν να εξετάζονται.

Κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής συζήτησης, η βουλευτής του Vox, Μαρία Ρουίθ, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει λόγος να ποινικοποιηθούν οι «θεραπείες μεταστροφής», αφού δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις τα τελευταία χρόνια. «Ίσως αυτό συμβαίνει επειδή αυτές οι θεραπείες μετατροπής δεν υπάρχουν», δήλωσε, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Στα θεωρεία της Βουλής βρίσκονταν τρία άτομα που δηλώνουν ότι υπήρξαν θύματα τέτοιων πρακτικών. Ένας από αυτούς, ο 29χρονος Σάβι Μαρτίνεθ Καλ, αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε αυτές επί τέσσερα χρόνια και έχει καταθέσει μήνυση κατά των υπευθύνων του κινήματος «Es Posible la Esperanza», ενός δικτύου οργανώσεων που δραστηριοποιείται σε όλη την Ισπανία.

❗🏳️‍🌈 El Congreso aprueba la ley del PSOE para castigar penalmente las prácticas de conversión LGTBI+ sin el apoyo del PP: "No son terapias, sino una forma de tortura" https://t.co/vBRHNxUKTP pic.twitter.com/qb6kxEQgpy — Europa Press (@europapress) June 25, 2026

Ισπανία: Ο ρόλος της Καθολικής Εκκλησίας

Όπως ανέφερε, η ιεραρχία της Καθολικής Εκκλησίας στην Ισπανία ενθάρρυνε αυτές τις πρακτικές. Ορισμένες από τις συγκεντρώσεις στις οποίες συμμετείχε κατέληγαν σε ιδιωτικές λειτουργίες, στις οποίες συμμετείχαν υψηλόβαθμοι εκκλησιαστικοί, μεταξύ των οποίων και ο πρώην αρχιεπίσκοπος της Αλκαλά δε Ενάρες, Χουάν Αντόνιο Ρέιγκ Πλα. «Μας έλεγε ότι δημιουργεί έναν στρατό απέναντι στην ιδεολογία του φύλου. Ότι ήμασταν οι εκλεκτοί και πως ο Θεός διαλέγει τους καλύτερους για τις δυσκολότερες μάχες», δήλωσε.

Ο ίδιος, συνεχίζοντας, πρόσθεσε πως οι ψευδοθεραπείες «βασίζονται στην κακοποίηση, την ψυχολογική βία, την ταπείνωση, τη χειραγώγηση και τον εξαναγκασμό», σημειώνοντας ότι, παρά τα διοικητικά πρόστιμα, όσοι τις πραγματοποιούσαν συνέχιζαν να δρουν ανενόχλητοι. «Ήταν απαραίτητο να ποινικοποιηθούν, γιατί τα θύματα δεν προστατεύονταν επαρκώς», τόνισε.

Από το 2020, η οργάνωση No es terapia, που εκπροσωπεί θύματα τέτοιων πρακτικών, πιέζει για τη δίωξη και την τιμωρία τους. Ο πρόεδρός της, δικηγόρος Σαούλ Κάστρο, υποστήριξε ότι η έλλειψη κυρώσεων αποδεικνύει πως δεν υπήρχαν επαρκή νομικά εργαλεία για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. Παράλληλα, κατηγόρησε περιφερειακές κυβερνήσεις του PP ότι αρχειοθέτησαν σχετικές καταγγελίες χωρίς αιτιολόγηση ή χωρίς να επιτρέψουν την άσκηση προσφυγών.

Κόμματα όπως ο αριστερός συνασπισμός Sumar και το Compromís ζήτησαν, πέρα από την ποινικοποίηση, να θεσπιστούν μέτρα στήριξης και αποκατάστασης για τα θύματα. Η βουλευτής του Compromís, Άγκουεδα Μικό, υποστήριξε ότι η νομοθεσία «δεν αρκεί», καθώς είναι εξίσου σημαντικό να συνοδεύεται από ουσιαστική υποστήριξη των ανθρώπων που υπέστησαν αυτές τις πρακτικές.

Η νέα διάταξη προβλέπει επίσης προσωρινή απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος για όσους εφαρμόζουν τις ψευδοθεραπείες, καθώς και απαγόρευση εργασίας με ανηλίκους. Επιβαρυντικές περιστάσεις θεωρούνται η εφαρμογή βίας, απειλών ή εξαπάτησης, η κατάχρηση σχέσης εξουσίας, η τέλεση των πράξεων σε βάρος ανηλίκου ή η συμμετοχή σε οργανωμένο δίκτυο που ασκεί τέτοιες πρακτικές.

Ποινικές ευθύνες προβλέπονται ακόμη και για γονείς, κηδεμόνες ή άλλα πρόσωπα που έχουν την ευθύνη ανηλίκων ή ατόμων με αναπηρία, εφόσον γνώριζαν τον σκοπό των συγκεκριμένων πρακτικών και συνέβαλαν στην πραγματοποίησή τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο δικαστής μπορεί να αφαιρέσει τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία για διάστημα έως πέντε ετών.

Η πρόεδρος της Κρατικής Ομοσπονδίας LGTBI+, Πάουλα Ιγκλέσιας, χαρακτήρισε τη νομοθεσία «ένα ακόμη βήμα για την προστασία της αξιοπρέπειας και της ακεραιότητας των ατόμων LGTBI+», σημειώνοντας πως «σήμερα φυτεύεται ένας σπόρος αποκατάστασης».

Με πληροφορίες από El Pais