Ισπανία: «Αποφασιστικής» σημασίας οι επόμενες 12 ώρες για τις φωτιές, σύμφωνα με τον Σάντσεθ

«Ευνοϊκή» φαίνεται πως είναι κατάσταση της φωτιάς στην περιοχή της Μαδρίτης, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ.

Όπως ανακοίνωσε ο Σάντσεθ σήμερα, εκτιμά ότι οι επόμενες 12 ώρες θα είναι «αποφασιστικής» σημασίας προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε πριν από σχεδόν μία εβδομάδα.

Τι ανέφερε ο Σάντσεθ για τις φωτιές

«Σήμερα πιστεύω ότι βρισκόμαστε ολοένα και πιο κοντά στον στόχο (…) της κατάσβεσης της πυρκαγιάς», εκτίμησε ο Σάντσεθ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από το κέντρο διοίκησης επιχειρήσεων στο Ναβαλκαρνέρο, λιγότερο από 40 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Μαδρίτης.

«Οι επόμενες ώρες είναι πολύ σημαντικές», πρόσθεσε.

Το νέο κύμα καύσωνα που πλήττει την Ισπανία, το τέταρτο της χρονιάς, καθώς και οι ριπές του ανέμου καθιστούν πιο δύσκολο το έργο των πυροσβεστών.

Ο Σάντσεθ πρόσθεσε επίσης ότι «ελπίζει» να μπορέσει να ανακοινώσει «τις επόμενες ώρες» ότι «κάποιοι κάτοικοι περιοχών, κυρίως στην Άβιλα», στην περιφέρεια της Καστίλης - Λεόν γειτονικής της Μαδρίτης, μπορούν να επιστρέψουν στις εστίες τους.

Χιλιάδες άνθρωποι είχαν εγκαταλείψει τα σπίτια τους

Χθες Τρίτη το βράδυ χιλιάδες άνθρωποι επέστρεψαν στις εστίες τους στην περιοχή της Μαδρίτης, αφού είχαν αναγκαστεί πριν από μέρες να τις εγκαταλείψουν λόγω των πυρκαγιών, με κάποιους να ανακαλύπτουν ότι τα σπίτια τους έχουν γίνει στάχτη.

Η πυρκαγιά στην περιοχή της Μαδρίτης, καθώς και η γιγαντιαία πυρκαγιά στην Άβιλα λίγα χιλιόμετρα μακριά έχουν ήδη καταστρέψει 800.000 στρέμματα.

Η πυρκαγιά στη Μαδρίτη είναι η χειρότερη που έχει ξεσπάσει ποτέ στην περιοχή της ισπανικής πρωτεύουσας, ενώ αυτή στην Άβιλα θεωρείται η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ σε όλη την Ισπανία, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Με πληροφορίες από AFP και ΑΠΕ-ΜΠΕ