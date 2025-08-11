Ισπανία: Αϊαουάσκα και δηλητήριο βατράχου κατασχέθηκαν σε αστυνομική επιχείρηση σε «πνευματικά» καταφύγια

Οι ισπανικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων και στην κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων απαγορευμένων φυτικών και ζωικών ουσιών, ύστερα από εφόδους σε δύο αγροτικές ιδιοκτησίες στην ανατολική Ισπανία που φιλοξενούσαν πολυήμερα, ιδιαίτερα προσοδοφόρα, «πνευματικά» καταφύγια που υπόσχονταν «αστρικά ταξίδια».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, κατασχέθηκαν 11 λίτρα αϊαουάσκα, 117 φυτά κάκτου San Pedro και αρκετά φιαλίδια με δηλητήριο βατράχου. Οι ουσίες αυτές, όπως και η άγρια ρούτα και η μιμόζα pudica, περιλαμβάνονται στις απαγορευμένες στην Ισπανία λόγω των σοβαρών κινδύνων για την υγεία, παρά τη φυσική τους προέλευση.

Ισπανία: Γιατί είναι απαγορευμένο το δηλητήριο βατράχου

Συγκεκριμένα, το δηλητήριο βατράχου που κατασχέθηκε περιέχει την ψυχεδελική ουσία 5-MeO-DMT, η οποία στην Ισπανία περιλαμβάνεται στον κατάλογο απαγορευμένων ψυχοτρόπων. Η ουσία αυτή μπορεί να προκαλέσει έντονες και απρόβλεπτες παραισθήσεις καθώς και σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, όπως ταχυκαρδία, απώλεια συνείδησης ή αναπνευστική δυσχέρεια, ιδίως όταν χορηγείται χωρίς ιατρική επίβλεψη.

Η έρευνα ξεκίνησε πριν από πέντε μήνες στην επαρχία Αλικάντε, μετά από καταγγελία πρώην πελάτη. Το κέντρο, που παρουσιαζόταν στο διαδίκτυο ως «βραβευμένο» και «διεθνώς αναγνωρισμένο», προσέφερε τριήμερα και πενθήμερα προγράμματα παραδοσιακής «θεραπευτικής ιατρικής» σε πελάτες, κυρίως από την Ευρώπη. Το κόστος κυμαινόταν γύρω στα 1.000 ευρώ ανά άτομο και περιλάμβανε διαμονή, «υποστήριξη» και τις ουσίες που θα καταναλώνονταν.

Πώς λειτουργούσαν τα «πνευματικά» καταφύγια

Τα προγράμματα φιλοξενούσαν ομάδες έως 20 ατόμων, συνοδευόμενες από έξι εργαζόμενους του κέντρου ως «πνευματικούς οδηγούς». Η συχνότητα των τελετών και το κόστος οδήγησαν τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι η οργάνωση είχε αποκομίσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ μέσα σε έναν χρόνο, κυρίως σε μετρητά που δεν δηλώθηκαν. Εντοπίστηκαν, επίσης, πολυάριθμοι τραπεζικοί λογαριασμοί σε διαφορετικές χώρες.

Κατά τις εφόδους, 16 άτομα συμμετείχαν σε τελετή. Η Guardia Civil επισήμανε ότι ο χώρος δεν διέθετε τον απαραίτητο εξοπλισμό για την αντιμετώπιση περιστατικών δηλητηρίασης και ότι οι ουσίες παρασκευάζονταν σε αυτοσχέδιο εργαστήριο χωρίς υγειονομικές προδιαγραφές. Φωτογραφίες της αστυνομίας έδειξαν μεγάλο δωμάτιο με στρώματα, κουβάδες και χαρτομάντιλα, όπου διεξάγονταν οι τελετές.

Οι συλληφθέντες, δύο άνδρες και μία γυναίκα, φερόμενοι ως επικεφαλής, κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών, ξέπλυμα χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Υπό διερεύνηση τελούν ακόμη πέντε άτομα που φέρονται να είχαν ρόλο «πνευματικών οδηγών».

Εκτός από τις φυτικές και ζωικές ουσίες, κατασχέθηκαν 945 δισκία Ritalin και διάφορα άλλα φυτικά προϊόντα, τα οποία έχουν σταλεί για εργαστηριακή ανάλυση.

Η αστυνομία υπογράμμισε ότι, αν και δεν έχουν αναφερθεί περιστατικά σοβαρής βλάβης της υγείας, η κατανάλωση των συγκεκριμένων ουσιών ενέχει υψηλό και απρόβλεπτο κίνδυνο, ιδίως όταν χορηγούνται από άτομα χωρίς ιατρική εκπαίδευση και παρασκευάζονται χωρίς τήρηση κανόνων ασφάλειας.

