Ισπανία: AI βίντεο της πριγκίπισσας Λεονόρ χρησιμοποιούνται για απάτες στο TikTok

Ψεύτικα βίντεο που παριστάνουν την πριγκίπισσα Λεονόρ και υπόσχονται «πληρωμές» με αντάλλαγμα προκαταβολή κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα, με στόχο την εξαπάτηση χρηστών, σύμφωνα με προειδοποίηση από το περιβάλλον της ισπανικής βασιλικής οικογένειας.

Στα βίντεο, τα οποία κυκλοφορούν κυρίως στο TikTok από λογαριασμούς που παριστάνουν την ίδια, η διάδοχος του ισπανικού θρόνου φαίνεται να υπόσχεται μεγάλα χρηματικά ποσά, ζητώντας αρχικά μια «μικρή προκαταβολή». Όσοι καταβάλλουν το ποσό, σύμφωνα με τις καταγγελίες, δέχονται στη συνέχεια νέες απαιτήσεις για χρήματα, πριν οι απατεώνες εξαφανιστούν.

Έρευνα της εφημερίδας El Pais είχε δείξει ήδη από το 2024 ότι τα τηλεφωνικά νούμερα που χρησιμοποιούνταν για την επικοινωνία με τα θύματα προέρχονταν από τη Δομινικανή Δημοκρατία, ενώ αρκετά από τα βίντεο είχαν συγκεντρώσει εκατοντάδες χιλιάδες προβολές.

Σε δημόσια ανακοίνωση τονίζεται ότι δεν υπάρχει καμία πρωτοβουλία που να προβλέπει οικονομική ενίσχυση πολιτών, επιδοτήσεις ή χρηματικές παροχές στο όνομα της πριγκίπισσας και ότι οποιοδήποτε μήνυμα υποστηρίζει το αντίθετο είναι ψευδές.

Το θέμα έχει τεθεί και στην πλατφόρμα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στις αναφορές για κλοπή ταυτότητας, γεγονός που έχει προκαλέσει επιπλέον αντιδράσεις στην Ισπανία.

Η Λεονόρ, κόρη του βασιλιά Φελίπε και της βασίλισσας Λετίθια, είναι η επίσημη διάδοχος του θρόνου και ολοκληρώνει αυτή την περίοδο τη στρατιωτική της εκπαίδευση, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για τον θεσμικό της ρόλο.

Με πληροφορίες από Guardian