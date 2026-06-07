Ισπανία: 1 εκατομμύριο άνθρωποι παρακολούθησαν τη λειτουργία του πάπα

Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι συγκεντρώθηκαν την Κυριακή σε μια κεντρική πλατεία της Μαδρίτης για την κύρια λειτουργία του πάπα Λέοντα ΙΔ'.

Ο κόσμος που βρισκόταν στην πομπή επευφημούσε τον πάπα, καθώς ο Λέων έφτανε για τη λειτουργία, κάνοντας τον γύρο της πλατείας και των γύρω δρόμων με το όχημά του.

Πλήθος κόσμου στην Ισπανία παρακολούθησε τη λειτουργία του πάπα

Η κυριακάτικη λειτουργία συνέπεσε με την καθολική γιορτή του Corpus Domini, η οποία συχνά περιλαμβάνει πομπές πιστών μέσα από κωμοπόλεις και πόλεις με επικεφαλής έναν ιερέα.

Ο Λέων, ο οποίος έφτασε στην Ισπανία το Σάββατο στην αρχή της εβδομαδιαίας επίσκεψής του, έχει επιδείξει έντονο ενδιαφέρον να αναδείξει τη μακρά παράδοση της καθολικής λατρείας εκεί, προκειμένου να ενθαρρύνει ειδικά τις νεότερες γενιές να βρεθούν πιο κοντά με τη θρησκεία.

Σε μια αγρυπνία το βράδυ του Σαββάτου, περίπου 600.000 νέοι Ισπανοί γονάτισαν για αρκετά λεπτά σε σιωπηλή προσευχή δίπλα στον πάπα.

Για τη λειτουργία και την πομπή της Κυριακής, οι τοπικοί διοργανωτές ανέφεραν ότι 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στην Plaza Cibeles και στους γύρω δρόμους, ενώ πολλοί άλλοι προσπαθούσαν να βρουν θέση.

Ο Λέων έφτασε στην Ισπανία το Σάββατο και προέτρεψε τον λαό να βάλει τέλος στην πόλωση και να εργαστεί για την ενότητα. Αργότερα την Κυριακή θα απευθυνθεί σε ηγέτες του πολιτισμού.

Με πληροφορίες από ABC News

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