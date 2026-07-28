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«Ίσως είμαι ο πιο διάσημος άνθρωπος στον κόσμο» - Τι έγραφε ο Φάουτσι στο ημερολόγιό του

Αναφορές για κορωνοϊό, την προέλευση του ιού και τον Ντόναλντ Τραμπ

The LiFO team
The LiFO team
ΑΝΤΟΝΙ ΦΑΟΥΤΣΙ ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ ΤΡΑΜΠ Facebook Twitter
Ο Άντονι Φάουτσι / Φωτ.: EPA
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Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Ραντ Πολ, έδωσε στη δημοσιότητα περισσότερες από 1.000 σελίδες από το προσωπικό ημερολόγιο του Άντονι Φάουτσι, με τον διακεκριμένο γιατρό και ανοσιολόγο να στέκεται στην περίοδο του κορωνοϊού, την προέλευση του ιού αλλά και στη διαχείριση της όλης κατάστασης από το επιτελείο Τραμπ.

Υπενθυμίζεται πως ο Άντονι Φάουτσι ήταν ένας από τους επικεφαλής της Ειδικής Ομάδας Κορωνοϊού του Λευκού Οίκου για την αντιμετώπιση της πανδημίας της COVID-19 στις Ηνωμένες, με τον ίδιο να στέκεται, μεταξύ άλλων, στη φήμη που απέκτησε κατά τη διάρκεια διαχείρισης του κορωνοϊού.

Ο Ραντ Πολ υποστηρίζει ότι οι ιδιωτικές σημειώσεις αποκαλύπτουν πως «όσα έγραφε ιδιωτικά και όσα έλεγε δημόσια ήταν δύο διαφορετικές ιστορίες», ενώ επικριτές του Φάουτσι εστιάζουν ιδιαίτερα στις αναφορές που κάνει στη δημοσιότητα που απέκτησε κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Άντονι Φάουτσι: Τι έλεγε για τη φήμη του

Σε καταχώριση του Μαΐου του 2020, ο Άντονι Φάουτσι περιγράφει την ξαφνική αναγνωρισιμότητά του.

«Η κατάσταση με την εθνική και διεθνή φήμη μου είναι εκρηκτική και πραγματικά αδιανόητη», έγραψε, προσθέτοντας ότι ίσως να είναι «ο πιο διάσημος και πολυσυζητημένος άνθρωπος στη χώρα και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα στον κόσμο».

Σε άλλη καταχώριση του Απριλίου 2020 σημειώνει ότι καθημερινά δημοσιεύονταν πολλές ειδήσεις που τον αφορούσαν, ενώ τον Ιούνιο καταγράφει πως δέχθηκε πρόταση να συμμετάσχει στο τηλεοπτικό σόου «Dancing with the Stars», την οποία απέρριψε.

Στο ημερολόγιο αναφέρεται επίσης στα προϊόντα που κυκλοφόρησαν με το όνομά του, όπως ανοιχτήρια, μαγνήτες, κούπες, ακόμη και κεριά που τον απεικόνιζαν ως «Άγιο Φάουτσι».

«Όλο αυτό το "υλικό" γύρω από εμένα έχει γίνει πραγματικά γελοίο. Θεέ μου! Δεν μου αρέσει καθόλου», έγραψε.

Παρ' όλα αυτά, αρκετοί Ρεπουμπλικανοί σχολίασαν ότι οι σημειώσεις δείχνουν έναν άνθρωπο που απολάμβανε τη δημοσιότητα την ώρα που η πανδημία εξαπλωνόταν.

Οι αναφορές του Άντονι Φάουτσι στον Τραμπ

Μέρος του ημερολογίου αφορά και τη σχέση του Φάουτσι με τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Φάουτσι περιγράφει επανειλημμένα τον Τραμπ ως απροετοίμαστο και συχνά εκτός θέματος στις συσκέψεις για την πανδημία. Σε σημείωση του Μαρτίου του 2020 αναφέρει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος απομακρυνόταν συνεχώς από το αντικείμενο της συζήτησης, μιλώντας ακόμη και για τα τηλεοπτικά νούμερα τηλεθέασης, ενώ ο ίδιος προσπαθούσε να τον επαναφέρει στο θέμα του κορωνοϊού.

Σε άλλη καταχώριση χαρακτηρίζει τις ενημερώσεις Τύπου του Τραμπ «απόλυτο χάος», ενώ αργότερα, λίγο πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2020, γράφει ότι ο τότε πρόεδρος ήταν «εκτός ελέγχου», «απόλυτη ντροπή» και ότι στις προεκλογικές του εμφανίσεις «έλεγε ανοησίες».

Το ημερολόγιο αποκαλύπτει επίσης ότι ο Φάουτσι προσπαθούσε να πείσει τον Τραμπ να αντιμετωπίσει πιο σοβαρά την πανδημία, υποστηρίζοντας ότι η υποβάθμιση του κινδύνου θα μπορούσε να βλάψει ακόμη περισσότερο τις πιθανότητες επανεκλογής του. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Τραμπ άκουγε τις εισηγήσεις του, αλλά συνέχιζε να υποβαθμίζει δημόσια την απειλή του κορωνοϊού.

Η αντιπαράθεση για την Covid-19

Στο ημερολόγιό του, ο Άντονι Φάουτσι γράφει και για την προέλευση της Covid-19, διαψεύδοντας το σενάριο ότι προήλθε από «αγορά ζώων» στην Κίνα, καθώς και για τις έρευνες που πραγματοποιούνταν στο Ινστιτούτο Ιολογίας της Ουχάν.

Σε καταχωρίσεις του ημερολογίου αναφέρεται και στις συχνές συγκρούσεις του με τον Ραντ Πολ στις ακροάσεις της Γερουσίας, χαρακτηρίζοντας τον γερουσιαστή «ως συνήθως εχθρικό» και, σε άλλη περίπτωση, «ως συνήθως ανόητο» για τις ερωτήσεις που του απηύθυνε σχετικά με την πανδημία και τη χρηματοδότηση της σχετικής έρευνας.

Με πληροφορίες από FORBES

Διεθνή

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