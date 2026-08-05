Ισλανδία: Απέλασε 21 ακτιβιστές κατά της φαλαινοθηρίας

Την απέλαση 21 ακτιβιστών κατά της φαλαινοθηρίας, οι οποίοι κρατούνταν στο Ρέικιαβικ από την περασμένη εβδομάδα, διέταξαν οι αρχές της Ισλανδίας.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την κατάσχεση του σκάφους τους, την ώρα που καταδίωκε φαλαινοθηρικό, όπως δήλωσε την Τετάρτη η αστυνομία στο πρακτορείο AFP.

Οι ισλανδικές αρχές πραγματοποίησαν έφοδο στο «Bandero», σκάφος που ανήκει στο ίδρυμα του γνωστού ακτιβιστή για τα δικαιώματα των ζώων, Πολ Γουότσον, στα ανοιχτά των ακτών της χώρας. Αφορμή στάθηκε το γεγονός ότι το σκάφος εμπόδισε τις εργασίες του «Hvalur 9», ενός από τα τελευταία φαλαινοθηρικά που έχουν απομείνει στην Ισλανδία.

«Σε όλα τα μέλη του πληρώματος του Bandero επιδόθηκε η απόφαση απέλασης, καθώς και απαγόρευση επανεισόδου στη χώρα», δήλωσε στο AFP μέσω email ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Γκούνταν Ρούνταρ Σβέινμπιορνσον.

Στόχος των ακτιβιστών να εμβολίσουν το φαλαινοθηρικό

Επιβαίνων στο «Bandero» ανέφερε στο AFP ότι αρχικός στόχος των ακτιβιστών ήταν να εμβολίσουν το φαλαινοθηρικό. Ωστόσο, επειδή ήταν αργοί, έριξαν στη θάλασσα μια φουσκωτή βάρκα για να απλώσουν δίχτυ με σκοπό να καταστρέψουν τις έλικες του πλοίου, προσπάθεια που επίσης απέτυχε.

Η αστυνομία της Ισλανδίας κατηγορεί τους ακτιβιστές για «πιθανές παραβάσεις του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και έκθεση της ναυσιπλοΐας σε κίνδυνο».

Στο «Bandero» επέβαιναν Αμερικανοί, Βραζιλιάνοι, Γάλλοι και Ισπανοί, σύμφωνα με λίστα που έδωσε στη δημοσιότητα το Ίδρυμα Captain Paul Watson.

Ο ίδιος ο Πολ Γουότσον δεν βρισκόταν στο σκάφος.

Προχωράει η απέλαση των ακτιβιστών

Το πλήρωμα παραμένει περιορισμένο στο πλοίο, στο λιμάνι του Ρέικιαβικ, ωστόσο η αστυνομία ενημέρωσε την Τετάρτη ότι πλέον μπορούν να αποχωρήσουν.

Από την πλευρά του, το ίδρυμα υποστηρίζει ότι το σκάφος βρισκόταν σε διεθνή ύδατα όταν έγινε η κατάληψή του από τις αρχές.

Παράλληλα, χαρακτήρισε υπερβολική την κράτηση του πληρώματος και καταδίκασε την κατάσχεση των κινητών τους τηλεφώνων.

Η Ισλανδία είναι μία από τις ελάχιστες χώρες που επιτρέπουν ακόμη τη λεγόμενη εμπορική φαλαινοθηρία, μαζί με τη Νορβηγία και την Ιαπωνία.

Πάντως, η ισλανδική κυβέρνηση σχεδιάζει να καταθέσει νομοσχέδιο το φθινόπωρο με στόχο την πλήρη απαγόρευση της συγκεκριμένης πρακτικής.

Με πληροφορίες από AFP, Euronews