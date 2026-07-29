Ισημερινός: Επτά απανθρακωμένες σοροί εντοπίστηκαν μέσα σε κατοικία

Στον Ισημερινό εντοπίστηκαν επτά απανθρακωμένες σοροί μέσα σε σπίτι στην κοινότητα Λα Τρονκάλ, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Όπως έγινε γνωστό, ο θάνατός τους φέρεται πως ήταν δολοφονία λόγω σύγκρουσης ανάμεσα σε αντίπαλες συμμορίες.

Τι αναφέρουν οι έρευνες για τις σορούς στον Ισημερινό

Σύμφωνα με τις αρχές, οι σοροί ανήκαν σε ανθρώπους ηλικίας 21 ως 30 ετών κι ήταν δεμένες με σύρμα. Μπροστά στο σπίτι βρέθηκε ακόμη αυτοκίνητο το οποίο ήταν επίσης απανθρακωμένο.

Τα γεγονότα εκτυλίχτηκαν σε αγροτική περιοχή στην επαρχία Κανιάρ των Άνδεων, στο νότιο τμήμα του Ισημερινού.

Το μακελειό αποδίδεται σε «διένεξη» για τον έλεγχο «εδαφών», σύμφωνα με την αστυνομία. Όπως έγινε γνωστό, είχαν γραφτεί σε τοίχους του σπιτιού όπου διαπράχτηκε η σφαγή φράσεις όπως «γη των Λόμπος». Η διαβόητη συμμορία Λος Λόμπος («οι λύκοι») επιδίδεται σε διακίνηση ναρκωτικών, απαγωγές και άλλες παράνομες δραστηριότητες.

Ο Ισημερινός -που υποστηρίζεται από τον στρατό των ΗΠΑ στον «πόλεμο» που έχει κηρύξει ο πρόεδρος Ντανιέλ Νομπόα εναντίον περίπου είκοσι συμμοριών- κατέγραψε το 2025 δείκτη ανθρωποκτονιών που ανερχόταν σε 51 ανά 100.000 κατοίκους, τον υψηλότερο στη Λατινική Αμερική, σύμφωνα με το InSight Crime.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ