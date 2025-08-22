Ισχυρός σεισμός 7,5 Ρίχτερ στον Νότιο Ατλαντικό

Σεισμός μεγέθους 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (τοπική ώρα, ξημερώματα ώρα Ελλάδος) στον Νότιο Ατλαντικό Ωκεανό, σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS).

Το γεγονός οδήγησε τις αρχές της Χιλής να εκδώσουν προειδοποίηση για πιθανό τσουνάμι σε τμήματα της Ανταρκτικής, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν άμεσες εντολές εκκένωσης για τη Χιλή ή την Αργεντινή, τις χώρες που βρίσκονται πλησιέστερα στο επίκεντρο.

Η δόνηση καταγράφηκε στις 11:16 μ.μ. τοπική ώρα Αργεντινής, περίπου 710 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ουσουάια, στο Πέρασμα Ντρέικ. Το εστιακό βάθος εκτιμήθηκε στα 10,8 χιλιόμετρα.

Το Πέρασμα Ντρέικ, που ενώνει τον Νότιο Ατλαντικό με τον Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό, βρίσκεται ανάμεσα στο νότιο άκρο της Νότιας Αμερικής και τη Χερσόνησο της Ανταρκτικής. Παρότι θεωρείται λιγότερο σεισμογενής περιοχή σε σχέση με την ακτογραμμή της Χιλής, αποτελεί μέρος μιας ιδιαίτερα ενεργής γεωλογικής ζώνης.

Η περιοχή είναι απομονωμένη και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή θύματα.



