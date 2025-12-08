Ισχυρός σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία - Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,6 Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά της βορειοανατολικής Ιαπωνίας, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η δόνηση καταγράφηκε στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά της παράκτιας ζώνης, ενώ έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι με κύματα που ενδέχεται να φτάσουν έως και τα τρία μέτρα.

Οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή και παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης.Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,6 Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά της βορειοανατολικής Ιαπωνίας, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η δόνηση καταγράφηκε στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά της παράκτιας ζώνης, ενώ έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι με κύματα που ενδέχεται να φτάσουν έως και τα τρία μέτρα.

Οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή και παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης.

Με πληροφορίες από Sky News