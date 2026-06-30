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Ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ στα ανοικτά των δυτικών ακτών του Μεξικού

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα, τραυματίες ή σοβαρές υλικές ζημιές

The LiFO team
The LiFO team
ΣΕΙΣΜΟΣ ΜΕΞΙΚΟ Facebook Twitter
Φωτογραφία: Unsplash
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Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ σημειώθηκε την Τρίτη στα ανοικτά των δυτικών ακτών του Μεξικού, σύμφωνα με τη σεισμολογική υπηρεσία της χώρας (Servicio Sismológico Nacional, SSN).

Η δόνηση καταγράφηκε στις 13:45 (τοπική ώρα), περίπου 76 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ελ Προγκρέσο στο Μεξικό, σύμφωνα με τα στοιχεία της Γεωλογικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε μόλις 5 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή 116 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Γκουασάβε, στην πολιτεία Σιναλόα.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα, τραυματίες ή σοβαρές υλικές ζημιές.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, New York Times

 
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