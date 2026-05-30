Ισχυρός κρότος στη Μασαχουσέτη: Μετέωρο εξερράγη πάνω από τις ακτές της πολιτείας

Ένας δυνατός κρότος που ακούστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (τοπική ώρα) σε πολλές περιοχές της Μασαχουσέτης προκλήθηκε από μετέωρο το οποίο εξερράγη στην ατμόσφαιρα πάνω από τις ακτές της πολιτείας, σύμφωνα με τον επικεφαλής μετεωρολόγο του τηλεοπτικού σταθμού CBS Boston, Έρικ Φίσερ.

Το φαινόμενο στη Μασαχουσέτη σημειώθηκε περίπου στις 14:11 τοπική ώρα και έγινε αισθητό σε μεγάλη γεωγραφική έκταση, μεταδίδουν σχετικά αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης.

Δεκάδες πολίτες επικοινώνησαν με τον τηλεοπτικό σταθμό αναφέροντας ότι άκουσαν έναν ισχυρό θόρυβο που έμοιαζε με έκρηξη. Αναφορές καταγράφηκαν από την ευρύτερη περιοχή της Βοστώνης, αλλά και από πόλεις που βρίσκονται αρκετά χιλιόμετρα μακριά, όπως το Ίπσουιτς στη Μασαχουσέτη και το Τζόνστον στο Ρόουντ Άιλαντ.

JUST IN: Mysterious "sonic boom" heard throughout Massachusetts & Rhode Island. — Polymarket (@Polymarket) May 30, 2026

Ισχυρός κρότος στη Μασαχουσέτη: Πώς μπήκε στην ατμόσφαιρα το μετέωρο

Σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα, που επικαλείται το CBS News, το μετέωρο εισήλθε στην ατμόσφαιρα πάνω από τη νότια παράκτια ζώνη της Μασαχουσέτης, κοντά στη Βοστώνη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το αν τμήματα του σώματος έφτασαν στο έδαφος ή στη θάλασσα.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα περισσότερα μετέωρα καταστρέφονται ολοκληρωτικά καθώς διέρχονται από τα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας λόγω των εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών που αναπτύσσονται από την τριβή με τον αέρα.

Την ίδια ώρα, η Αμερικανική Μετεωρολογική Εταιρεία εξηγεί ότι τα μετέωρα κινούνται με τεράστιες ταχύτητες, οι οποίες μπορούν να φτάσουν από περίπου 40.000 έως και 260.000 χιλιόμετρα την ώρα. Όταν πρόκειται για μεγαλύτερα πετρώματα που επιβιώνουν για περισσότερο χρόνο κατά τη διέλευσή τους από την ατμόσφαιρα, είναι δυνατόν να δημιουργηθούν ισχυρά ωστικά κύματα και ηχητικοί κρότοι παρόμοιοι με αυτούς που προκαλούν τα υπερηχητικά αεροσκάφη.

«Η τριβή με τον αέρα της Γης τα κάνει να εξαχνώνονται, δημιουργώντας τη φωτεινή ουρά που βλέπουμε στον ουρανό. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να διεισδύσουν αρκετά βαθιά στην ατμόσφαιρα ώστε να προκαλέσουν κύματα πίεσης και ηχητικές εκρήξεις», αναφέρει η επιστημονική οργάνωση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για το μέγεθος του μετεώρου ή για το ακριβές σημείο όπου διαλύθηκε. Ωστόσο, το περιστατικό προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς πολλοί κάτοικοι προσπάθησαν να εξηγήσουν την προέλευση του ξαφνικού θορύβου που ακούστηκε σε ολόκληρη την περιοχή.

Another video of the explosion, possibly from a meteor entering and burning up in atmosphere, heard earlier throughout Boston and other areas of Eastern Massachusetts. pic.twitter.com/DxuGfPxmtG — OSINTdefender (@sentdefender) May 30, 2026

Με πληροφορίες από CBS News Boston