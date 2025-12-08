Ισχυρό κύμα σκότωσε τέσσερις λουόμενους σε φυσική πισίνα στην Τενερίφη

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη αγνοείται στην Τενερίφη, όταν ισχυρό κύμα παρέσυρε ομάδα κολυμβητών από φυσική πισίνα θαλασσινού νερού στη δυτική, βραχώδη ακτογραμμή του νησιού.

Τρεις σοροί εντοπίστηκαν την Κυριακή, κατά τη διάρκεια εκτεταμένης επιχείρησης έρευνας και διάσωσης με ελικόπτερα και θαλάσσια μέσα. Πρόκειται για έναν άνδρα 35 ετών, μία γυναίκα 55 ετών και ακόμη έναν άνδρα, για τον οποίο δεν δόθηκαν περισσότερα στοιχεία. Η τέταρτη γυναίκα υπέκυψε τη Δευτέρα, μία ημέρα μετά τη διακομιδή της σε νοσοκομείο, αφού είχε ανασυρθεί αρχικά ζωντανή από το νερό.

Οι ταυτότητες των θυμάτων δεν έχουν ανακοινωθεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη φυσική πισίνα της περιοχής Isla Cangrejo, στην ακτή Los Gigantes της Τενερίφη, σημείο ιδιαίτερα δημοφιλές σε ξένους τουρίστες. Η πισίνα οριοθετείται από ηφαιστειακούς βράχους από τη μία πλευρά και τσιμεντένιο φράγμα από την άλλη, στο ύψος της επιφάνειας της θάλασσας. Σε συνθήκες έντονου κυματισμού, το νερό υπερπηδά εύκολα το φράγμα, μετατρέποντάς την σε εξαιρετικά επικίνδυνο σημείο.

Τοπικά μέσα μετέδωσαν ότι κατά τον χρόνο του δυστυχήματος ίσχυε προειδοποίηση για θαλασσοταραχή, ενώ σύμφωνα με μία πηγή η πισίνα ήταν επισήμως κλειστή για το κοινό από τις 3 Δεκεμβρίου.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι λουόμενοι αγνόησαν απαγορευτικές πινακίδες και πρόχειρες περιφράξεις που είχαν τοποθετηθεί λόγω των καιρικών συνθηκών. Όπως εξηγούν, όποιος παρασυρθεί έξω από την πισίνα δυσκολεύεται να σταθεί στους λείους βράχους από κάτω, γεγονός που καθιστά σχεδόν αδύνατη την επιστροφή.

«Ο κόσμος δεν γνωρίζει πώς είναι εδώ η θάλασσα και πόσο επικίνδυνη είναι η πισίνα. Υπάρχουν βράχια από κάτω, οι άνθρωποι πέφτουν και δεν μπορούν να ξανανέβουν. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο», δήλωσε κάτοικος της περιοχής.

Ο δήμαρχος του δήμου, Emilio Navarro, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και γνωστοποίησε ότι οι έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου συνεχίζονται.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι αρχές λαμβάνουν μέτρα για να ενημερώνουν τους λουόμενους και να τους αποτρέπουν από τη χρήση της πισίνας όταν η θάλασσα είναι επικίνδυνη. «Ζητάμε από όλους να δίνουν προσοχή στη σήμανση των αρχών. Στόχος είναι η προστασία όλων», ανέφερε.

Με πληροφορίες από Associated Press