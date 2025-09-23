«Ήρθε η ώρα να γυρίσει σπίτι»: Οι δικηγόροι του Diddy ζητούν να αποφυλακιστεί άμεσα

Η υπεράσπιση του Sean "Diddy" Combs ζητά από το δικαστήριο να του επιβληθεί ποινή που να μην ξεπερνά τους 14 μήνες φυλάκισης, διάστημα που αντιστοιχεί στον χρόνο που έχει ήδη περάσει στη φυλακή μετά τη σύλληψή του στη Νέα Υόρκη.

Σε πολυσέλιδο υπόμνημα 380 σελίδων, οι δικηγόροι του γνωστού μουσικού παραγωγού υπογραμμίζουν ότι ο εντολέας τους καταδικάστηκε αποκλειστικά για μεταφορά ενηλίκων με σκοπό την πορνεία, έπειτα από ετυμηγορία ενόρκων νωρίτερα φέτος. Όπως σημειώνουν:

«Θα ήταν παράνομο και διαστρέβλωση της δικαιοσύνης να καταδικαστεί σαν να κρίθηκε ένοχος για sex trafficking ή για εκβιασμό, αδικήματα για τα οποία αθωώθηκε».

Οι συνήγοροι τόνισαν επίσης ότι ο Combs δεν αποκόμισε οικονομικό όφελος από τις πράξεις του, επιμένοντας ότι οι εμπλεκόμενοι ήταν «ενήλικες που συναίνεσαν σε σεξουαλικές συνευρέσεις».

Η πρόταση των εισαγγελέων

Παρότι η πρόταση της Εισαγγελίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμη, η υπεράσπιση εκτιμά ότι θα φτάσει έως και τα πέντε χρόνια φυλάκισης. «Οι εισαγγελείς έχουν χάσει κάθε αίσθηση μέτρου», αναφέρεται στο υπόμνημα, που κατηγορεί την Πολιτεία ότι αντιμετωπίζει τον Combs σαν να είχε καταδικαστεί για τα σοβαρότερα αδικήματα.

Οι δικηγόροι παρουσίασαν και δεκάδες επιστολές από την οικογένεια, φίλους και συνεργάτες του Combs, ζητώντας επιείκεια και περιγράφοντάς τον ως «έναν ξεχωριστό άνθρωπο με σημαντική επαγγελματική και κοινωνική προσφορά». Το προφίλ αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την εικόνα που προβάλουν οι εισαγγελείς, οι οποίοι τον χαρακτηρίζουν «βίαιο, απρόβλεπτο και εθισμένο στη σεξουαλική κακοποίηση».

Το υπόμνημα αναφέρεται και στις προσωπικές απώλειες που σημάδεψαν τον καλλιτέχνη: τον θάνατο του πατέρα του, του στενού φίλου του Notorious B.I.G., της Kim Porter –μητέρας τεσσάρων παιδιών του– και πιο πρόσφατα του μέντορά του, Andre Harrell. Σύμφωνα με την υπεράσπιση, οι τραγωδίες αυτές συνέβαλαν σε χρόνια προβλήματα εξάρτησης και διαχείρισης θυμού, τα οποία ο Combs άρχισε να αντιμετωπίζει συστηματικά μόνο μετά την προφυλάκισή του.

Η ακρόαση για την επιβολή της ποινής έχει οριστεί για τις 3 Οκτωβρίου. Η υπεράσπιση ζητά από τον δικαστή να λάβει υπόψη τις «ιδιαίτερες συνθήκες» και να επιτρέψει στον Combs να επιστρέψει άμεσα στην οικογένειά του.