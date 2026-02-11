Ιρλανδός που κρατείται από την ICE δηλώνει ότι ανησυχεί για τη ζωή του - «Φοβάμαι το προσωπικό, είναι ικανοί για τα πάντα»

Ένας Ιρλανδός που κρατείται από την ICE για πέντε μήνες, παρά το γεγονός ότι διαθέτει έγκυρη άδεια εργασίας και δεν έχει ποινικό μητρώο, δηλώνει ότι φοβάται για τη ζωή του και έχει ζητήσει βοήθεια από την ιρλανδική κυβέρνηση.

Ο Seamus Culleton σημείωσε ότι οι συνθήκες στο κέντρο κράτησης στο Τέξας είναι παρόμοιες με «βασανιστήρια» και ότι η ατμόσφαιρα είναι εκρηκτική. «Δεν φοβάμαι τους άλλους κρατούμενους. Φοβάμαι το προσωπικό. Είναι ικανοί για τα πάντα».

Τρομοκρατημένος ο Ιρλανδός που κρατείται από την ICE

Μιλώντας από τις εγκαταστάσεις του Ελ Πάσο στο ιρλανδικό ραδιόφωνο RTÉ, ο Culleton παρακάλεσε τον πρωθυπουργό Micheál Martin να θέσει το ζήτημα στον Αμερικανό πρόεδρο όταν θα επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο τον επόμενο μήνα για τους εορτασμούς της Ημέρας του Αγίου Πατρικίου.

«Απλά προσπαθήστε να με βγάλετε από εδώ και κάντε ό,τι μπορείτε, σας παρακαλώ. Είναι απόλυτη βασανιστήρια, ψυχολογικά και σωματικά βασανιστήρια», είπε ο Culleton, προσθέτοντας ότι δεν ξέρει πόσο ακόμα μπορεί να αντέξει. «Είναι απλά ένα φρικτό, φρικτό, φρικτό μέρος».

Ο 42χρονος Culleton, που κατάγεται από την κομητεία Kilkenny, διευθύνει μια επιχείρηση στην περιοχή της Βοστώνης. Αφού αγόρασε προμήθειες σε ένα κατάστημα σιδηρικών στις 9 Σεπτεμβρίου 2025, τον ακολούθησαν πράκτορες της ICE και τον συνέλαβαν.

Ο Culleton εισήλθε στις ΗΠΑ το 2009 με πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα και παρέμεινε στη χώρα πέραν του ορίου των 90 ημερών, αλλά μετά τον γάμο του με την αμερικανίδα πολίτη Tiffany Smyth και την υποβολή αίτησης για νόμιμη μόνιμη διαμονή, έλαβε νόμιμη εξαίρεση που του επέτρεπε να εργαστεί, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Ogor Winnie Okoye.

Η κράτησή του τον εμπόδισε να παραστεί στην τελική συνέντευξη τον Οκτώβριο για την πράσινη κάρτα που θα επιβεβαίωνε το νόμιμο καθεστώς του, είπε ο Okoye. «Είναι ανεξήγητο το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται υπό κράτηση».

Η σύζυγος του Culleton στη Μασαχουσέτη και η οικογένειά του στην Ιρλανδία δημοσιοποίησαν την ιστορία του αυτή την εβδομάδα, με την ελπίδα να κινητοποιήσουν την υποστήριξη για την απελευθέρωσή του.

Ο Culleton δήλωσε στο RTÉ ότι ήταν κλειδωμένος στο ίδιο δωμάτιο με 71 άλλους κρατούμενους σε άθλιες συνθήκες, με ανεπαρκή τροφή και ελάχιστο χρόνο έξω για καθαρό αέρα, ήλιο ή άσκηση.

«Δεν ξέρεις τι θα συμβεί από μέρα σε μέρα. Δεν ξέρεις αν θα γίνουν ταραχές, δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Είναι ένας εφιάλτης εδώ κάτω». Τα ντους και οι τουαλέτες ήταν «βρώμικα» και τα καθημερινά γεύματα ήταν σε μερίδες για παιδιά, είπε. «Έτσι, όλοι πεινάνε».

Ο Culleton είπε ότι προσπαθεί να παραμείνει θετικός. «Κάνω ό,τι μπορώ. Μιλάω με τη γυναίκα μου κάθε μέρα, είναι το στήριγμά μου. Μιλάω με τη μητέρα και την αδελφή μου σχεδόν κάθε μέρα. Όλοι με υποστηρίζουν».

Ζήτησε παρέμβαση από τις ιρλανδικές αρχές

Ο Culleton ζήτησε από τις ιρλανδικές αρχές να παρέμβουν. «Η οικογένειά μου στην Ιρλανδία υποφέρει επίσης, ειδικά η μητέρα μου, που είναι συντετριμμένη. Κάντε ό,τι μπορείτε για να με βγάλετε από εδώ, σας παρακαλώ. Θέλω απλώς να επιστρέψω στη ζωή μου». Όπως τόνισε, «θα δεχτώ οποιαδήποτε βοήθεια μπορώ να λάβω σε αυτό το σημείο».

Το Υπουργείο Εξωτερικών και Εμπορίου της Ιρλανδίας δήλωσε ότι παρέχει προξενική βοήθεια μέσω του ιρλανδικού προξενείου στο Ώστιν του Τέξας και ότι η πρεσβεία στην Ουάσινγκτον συνεργάζεται με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ σε «ανώτερο επίπεδο».

Η υπόθεση θα μπορούσε να περιπλέξει τις προσπάθειες του Δουβλίνου να αποφύγει την πρόκληση της αμερικανικής κυβέρνησης, η οποία έχει επικρίνει την Ιρλανδία για το ιστορικό της σε θέματα εταιρικού φόρου, εμπορίου και μετανάστευσης. Ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν καλέσει τον πρωθυπουργό να ακυρώσει την επίσκεψη στο Λευκό Οίκο για να διαμαρτυρηθεί για την εσωτερική και εξωτερική πολιτική του Τραμπ.

Ο δικηγόρος του Culleton δήλωσε ότι οι αμερικανικές αρχές απειλούσαν να τον απελάσουν «από μέρα σε μέρα» και ότι το πέμπτο εφετείο του Τέξας, το οποίο χειριζόταν την υπόθεσή του, ήταν το «λιγότερο φιλικό προς τους μετανάστες» δικαστήριο. «Δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο η κυβέρνηση να μην τον απελευθερώσει και να του επιτρέψει να παραστεί στη συνέντευξη [για την πράσινη κάρτα] που θα επιβεβαιώσει το νομικό του καθεστώς», δήλωσε ο Okoye.

Αποκαλύφθηκε ότι ο Tom Homan, ο «τσάρος των συνόρων» της κυβέρνησης, δήλωσε πέρυσι ότι η επιθετική και εκτεταμένη επιβολή των μεταναστευτικών νόμων θα υπονομεύσει την υποστήριξη του κοινού.

Στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα έδειξαν ότι λιγότερο από το 14% των σχεδόν 400.000 μεταναστών που συνελήφθησαν από την ICE κατά το πρώτο έτος της δεύτερης θητείας του Τραμπ είχαν κατηγορίες ή καταδίκες για βίαια ποινικά αδικήματα, υπονομεύοντας τον ισχυρισμό της κυβέρνησης ότι στοχεύει «τους χειρότερους των χειρότερων».

