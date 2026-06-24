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Ιρλανδία: Την αποποινικοποίηση της κατοχής όλων των ναρκωτικών για προσωπική χρήση ζητά επιτροπή

Πώς προτείνει να αντιμετωπιστεί η πιθανότητα αύξησης κατανάλωσης σε μια ενδεχόμενη εφαρμογή της σύσταστης

The LiFO team
The LiFO team
ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ Facebook Twitter
Φωτ.: Unsplash
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Μια ομάδα Ιρλανδών πολιτικών πρότεινε την αποποινικοποίηση της κατοχής όλων των ναρκωτικών για προσωπική χρήση.

Η Επιτροπή για τα Ναρκωτικά του Oireachtas (ιρλανδικού κοινοβουλίου) δημοσίευσε την τελική της έκθεση την Τετάρτη, έπειτα από μήνες ακροάσεων και συναντήσεων με ειδικούς και φορείς σχετικά με το μέλλον της πολιτικής για τα ναρκωτικά στην Ιρλανδία.

Η επιτροπή είχε συσταθεί προκειμένου να εξετάσει τις προτάσεις της Συνέλευσης Πολιτών για τη Χρήση Ναρκωτικών. Η συγκεκριμένη συνέλευση πραγματοποιήθηκε το 2024 και αποτελούνταν από πολίτες που κλήθηκαν να εξετάσουν ζητήματα δημόσιας πολιτικής και είχε εισηγηθεί την αποποινικοποίηση των ναρκωτικών για προσωπική χρήση

Επιτροπή στην Ιρλανδία για τα ναρκωτικά: «Να αποποινικοποιηθεί το άτομο σε σχέση με την κατοχή για προσωπική χρήση»

Αποτελούμενη από εννέα βουλευτές και πέντε γερουσιαστές, η επιτροπή δήλωσε ότι συμφωνεί με τη θέση της Συνέλευσης Πολιτών πως το κράτος θα πρέπει να εισαγάγει μια «ολοκληρωμένη, με γνώμονα την υγεία, προσέγγιση όσον αφορά την κατοχή ναρκωτικών για προσωπική χρήση».

«Η επιτροπή συνιστά την αποποινικοποίηση του ατόμου σε σχέση με την κατοχή για προσωπική χρήση», γράφει η σχετική σύσταση.

Τα μέλη της επιτροπής εκτιμούν ότι η αποποινικοποίηση της προσωπικής χρήσης «δεν είναι πιθανό» να οδηγήσει σε αύξηση της κατανάλωσης ναρκωτικών

Ωστόσο, ανέφεραν «ένα μικρό» δείγμα περιοχών όπου τα ναρκωτικά αποποινικοποιήθηκαν και οι οποίες σημείωσαν «αύξηση της κατανάλωσης ναρκωτικών σε δημόσιους χώρους».

Σύμφωνα με το BBC η επιτροπή εισηγείται οι τοπικές αρχές να έχουν τη δυνατότητα να αποθαρρύνουν και να περιορίζουν τη χρήση ναρκωτικών σε δημόσιους χώρους, μέσω τοπικών κανονισμών παρόμοιων με αυτούς που διέπουν την κατανάλωση αλκοόλ, αναφέρει η έκθεση.

Με πληροφορίες από BBC

 
 
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