Ιρλανδία: Βόμβα «στρατιωτικού τύπου» εντοπίστηκε – Κατηγορείται 25χρονη φοιτήτρια Νομικής

Ένας ολοκληρωμένος και έτοιμος προς χρήση εκρηκτικός μηχανισμός, που περιείχε πιθανότατα στρατιωτικού τύπου εκρηκτική ύλη Semtex, εντοπίστηκε σε όχημα κοντά στα σύνορα της Ιρλανδίας με τη Βόρεια Ιρλανδία. Για την υπόθεση κατηγορείται μια 25χρονη φοιτήτρια Νομικής, ενώ ένας άνδρας περίπου 40 ετών παραμένει υπό κράτηση.

Η ιρλανδική αστυνομία σταμάτησε το όχημα την Τετάρτη, έπειτα από πληροφορίες των υπηρεσιών ασφαλείας, σε δρόμο νότια της πόλης Κάριγμακρος, στην κομητεία Μόναχαν. Οι αρχές ερευνούσαν τη δράση αποσχιστικών ρεπουμπλικανικών ομάδων που απορρίπτουν την ειρηνευτική συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής, που υπογράφηκε το 1998.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η βόμβα διέθετε πηγή τροφοδοσίας, πυροκροτητή και εκρηκτικά στρατιωτικού τύπου. Πηγές ασφαλείας εκτιμούν ότι πιθανόν προοριζόταν να τοποθετηθεί κάτω από όχημα και να χρησιμοποιηθεί σε επίθεση στη Βόρεια Ιρλανδία.

Ο αρχηγός της ιρλανδικής αστυνομίας, Τζάστιν Κέλι, χαρακτήρισε την κατάσχεση «εξαιρετικά σημαντική», διευκρινίζοντας ότι οι αστυνομικοί δεν βρήκαν απλώς εξαρτήματα, αλλά έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές ζημιές.

Η 25χρονη Ιζομπέλα Πέρι Σάλιβαν κατηγορείται για κατοχή εκρηκτικών και παραμένει υπό κράτηση έως την εξέταση του αιτήματός της για αποφυλάκιση με εγγύηση.

Πιθανός στόχος επίθεσης στη Βόρεια Ιρλανδία

Πηγές ασφαλείας εκτιμούν ότι ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε κατασκευαστεί για να τοποθετηθεί κάτω από όχημα και πιθανότατα προοριζόταν για επίθεση στη Βόρεια Ιρλανδία. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποιος ήταν ο στόχος ούτε πότε σχεδιαζόταν να χρησιμοποιηθεί.

Η κατασκευή της βόμβας προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στις αρχές, καθώς απαιτούσε μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές γνώσεις, καθώς και πρόσβαση σε ισχυρά εκρηκτικά. Σε αντίθεση με τους αυτοσχέδιους σωληνωτούς μηχανισμούς που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν εναντίον αστυνομικών στη Βόρεια Ιρλανδία, η συγκεκριμένη βόμβα διέθετε πιο σύνθετο σύστημα πυροδότησης και πιθανότατα χρονοδιακόπτη.

Ο αρχηγός της ιρλανδικής αστυνομίας, Τζάστιν Κέλμ, ανέφερε ότι η επιχείρηση βασίστηκε σε συγκεκριμένες πληροφορίες για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Η ιρλανδική αστυνομία παρακολουθεί μικρές ομάδες αποσχιστών ρεπουμπλικανών, οι οποίες δεν αποδέχθηκαν τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής του 1998 και εξακολουθούν να αποτελούν απειλή για την ασφάλεια.

Οι αρχές εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο πίσω από την υπόθεση να βρίσκονται μεμονωμένα άτομα που ριζοσπαστικοποιήθηκαν μέσω του διαδικτύου, αντί για μια οργανωμένη ένοπλη ομάδα. Το στοιχείο αυτό, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, δυσκολεύει τον εντοπισμό και την παρακολούθηση πιθανών δραστών.

Η ιρλανδική αστυνομία συνεργάζεται με την Αστυνομική Υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας και τις βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Η 25χρονη παρέμεινε υπό κράτηση έως τη Δευτέρα, οπότε θα εξεταζόταν αίτημα αποφυλάκισής της με αυστηρούς περιοριστικούς όρους.

Με πληροφορίες από Guardian