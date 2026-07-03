Ιρλανδία: Αθώοι οι τρεις άνδρες για τη δολοφονία της δημοσιογράφου Λάιρα ΜακΚί

Τρεις άνδρες από το Ντέρι της Ιρλανδίας κρίθηκαν αθώοι για τη δολοφονία της δημοσιογράφου Λάιρα ΜακΚί το 2019.

Η ΜακΚι ήταν 29 ετών, από το Μπέλφαστ, όταν χτυπήθηκε από σφαίρα ενώ στεκόταν κοντά σε οχήματα της αστυνομίας, παρακολουθώντας επεισόδια στην περιοχή Κρέγκαν του Ντέρι στις 18 Απριλίου 2019. Την ευθύνη για τη δολοφονία είχε αναλάβει η Νέα IRA.

Η δολοφονία της δημοσιογράφου Λάιρα ΜακΚί στην Ιρλανδία

Στην ετυμηγορία που ανακοινώθηκε την Παρασκευή, οι Τζόρνταν Ντιβάιν, 25 ετών, Πολ ΜακΙντάιρ, 58 ετών, και Πίτερ Κάβανα, 38 ετών, απαλλάχθηκαν όλοι από την κατηγορία της δολοφονίας της.

Three men accused of Lyra McKee murder found not guilty https://t.co/cqPGD1GEUH — The Irish News (@irish_news) July 3, 2026

Η δίκη, η οποία ξεκίνησε τον Μάιο του 2024, διεξήχθη στο Crown Court του Μπέλφαστ ενώπιον της δικαστού, χωρίς την παρουσία ενόρκων.

Οι εισαγγελικές αρχές ανέφεραν στο δικαστήριο ότι κανείς από τους τρεις άνδρες δεν πυροβόλησε, αλλά συμμετείχαν από κοινού σε ενέργειες με στόχο να ενθαρρύνουν και να υποστηρίξουν τον ένοπλο δράστη. Τον Φεβρουάριο, η δικαστής είχε απορρίψει αίτημα της υπεράσπισης για την παύση της δίωξης, με το σκεπτικό ότι τα αποδεικτικά στοιχεία δεν ήταν επαρκή.

Φίλοι της ΜακΚί χαρακτήρισαν την ετυμηγορία «σπαρακτική».

Αναμένονται περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με την υπόθεση.

Με πληροφορίες από Guardian