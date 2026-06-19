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Ιράν: Ζητά εγγυήσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο πριν τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Τι υποστηρίζει διπλωμάτης σχετικά με το αίτημα του Ιράν για τον Λίβανο

The LiFO team
The LiFO team
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Φωτ.: ΕΡΑ
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Το Ιράν ζήτησε εγγυήσεις ότι οι εχθροπραξίες στο Λίβανο θα τερματιστούν πριν από την επανέναρξη των συνομιλιών με τις ΗΠΑ, όπως δήλωσε στο CNN διπλωμάτης που έχει γνώση του θέματος.

«Οι Ιρανοί ζήτησαν εγγυήσεις ότι οι εχθροπραξίες στο Λίβανο θα τερματιστούν, όπως ορίζεται στη συμφωνία που έχει υπογραφεί», ανέφερε ο διπλωμάτης, προσθέτοντας ότι «οι μεσολαβητές εργάζονται επί του παρόντος για την επίλυση του ζητήματος».

Η πηγή χαρακτήρισε τις προγραμματισμένες συνομιλίες ως «προσωρινά αναβληθείσες μετά τις ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο», χωρίς να διευκρινίσει πότε οι μεσολαβητές αναμένουν την επανέναρξή τους.

Στον «πάγο» οι συνομιλίες Ιράν και ΗΠΑ

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δεν θα πραγματοποιήσει το ταξίδι που σχεδίαζε για σήμερα στην Ελβετία για να συναντηθεί με ιρανούς διαπραγματευτές και να αρχίσουν συνομιλίες για την εφαρμογή της συμφωνίας που επιτεύχθηκε ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου.

«Τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί», πάντως «η αμερικανική αντιπροσωπεία είναι προετοιμασμένη να αναχωρήσει με την πρώτη ευκαιρία».

Ωστόσο, οι λεπτομέρειες «αυτών των διαπραγματεύσεων δεν ήταν ποτέ απλές ούτε προβλέψιμες» και «προς το παρόν, ο αντιπρόεδρος δεν θα αναχωρήσει απόψε», κατά την ανακοίνωση της αμερικανικής προεδρίας.

Την ίδια ώρα, οι ισραηλινές επιθέσεις προκάλεσαν το θάνατο 18 ανθρώπων στο νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια της νύχτας, με κύματα επιθέσεων να στοχεύουν κατοικημένες περιοχές στην επαρχία Ναμπατιέ. Οι επιθέσεις ακολούθησαν τον θάνατο τεσσάρων ισραηλινών στρατιωτών στο νότο, όταν πλήγμα της Χεζμπολάχ χτύπησε ένα άρμα μάχης, σύμφωνα με το στρατό.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε την Πέμπτη ότι η ισραηλινή επίθεση είχε εμποδίσει τις διαπραγματεύσεις. Επέκρινε σφοδρά τους ισραηλινούς αξιωματούχους που άσκησαν κριτική τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας: «Αν ήμουν μέλος του υπουργικού συμβουλίου της ισραηλινής κυβέρνησης, ίσως να μην έκανα επίθεση στον μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που μου έχει απομείνει σε ολόκληρο τον κόσμο».

Με πληροφορίες από CNN

Διεθνή

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