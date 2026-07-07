Το Ιράν ξανάρχισε τις επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ, λένε οι ΗΠΑ

Ο στρατός του Ιράν εκτόξευσε τουλάχιστον δύο πυραύλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ το βράδυ της Δευτέρας (6/7), σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Axios.

Οι φερόμενες επιθέσεις απειλούν να τινάξουν στον αέρα το μνημόνιο κατανόησης που υπογράφηκε πριν από λιγότερο από τρεις εβδομάδες, βάσει του οποίου το Ιράν είχε συμφωνήσει να σταματήσει τις επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν επίσης μετά τη λήξη μιας συμφωνίας διάρκειας μίας εβδομάδας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για την παύση των επιθέσεων στα Στενά.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιθανό να απαντήσουν με στρατιωτικά πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων.

Η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι έλαβε αναφορά από δεξαμενόπλοιο που έπλεε νότια, κοντά στις ακτές του Ομάν στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με την οποία το πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι και δεύτερο εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από ιρανικό πύραυλο. Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, και τα δύο πλοία υπέστησαν σοβαρές ζημιές, χωρίς να υπάρξουν ανθρώπινες απώλειες.

Το πλοίο αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις

Ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός του Ιράν, IRIB, επικαλούμενος ανώνυμες πηγές, μετέδωσε ότι το καταριανό πετρελαιοφόρο «Al-Raqayat» επιχείρησε να διασχίσει τη νότια θαλάσσια διαδρομή των Στενών του Ορμούζ, κοντά στις ακτές του Ομάν, με τη συνοδεία μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το πλοίο δέχθηκε επίθεση, καθώς φέρεται να αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις των ιρανικών αρχών.

Το IRIB σημειώνει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ή διάψευση των συγκεκριμένων πληροφοριών από Ιρανούς αξιωματούχους.

Υπενθυμίζεται ότι η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει τα εμπορικά πλοία να αποφεύγουν τη νότια διαδρομή των Στενών του Ορμούζ, η οποία διέρχεται από τα χωρικά ύδατα του Ομάν.

Η ιρανική πλευρά υποστηρίζει ότι κάθε διέλευση από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό θα πρέπει να πραγματοποιείται σε συντονισμό με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, τονίζοντας ότι διαφορετικά «δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των πλοίων».

Με πληροφορίες από Axios, ertnews