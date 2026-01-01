Ιράν: Τουλάχιστον έξι νεκροί στις διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας

Άνθρωποι που διαμαρτύρονται για την επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών στο Ιράν βγήκαν στους δρόμους σε αρκετές επαρχίες της χώρας το τελευταίο 24ωρο, με ορισμένες διαδηλώσεις να καταλήγουν σε αιματηρά επεισόδια έπειτα από συγκρούσεις με την Αστυνομία.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν δεκάδες διαδηλωτές συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις ασφαλείας το πρωί της Πέμπτης στην κομητεία Λορντεγκάν, της νοτιοδυτικής επαρχίας Τσαχαρμαχάλ και Μπαχτιάρι, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Την ίδια ώρα, υπάρχουν αναφορές για 17 τραυματίες.

Παραμένει ασαφές αν τα θύματα ανήκαν στις δυνάμεις επιβολής του νόμου ή στους διαδηλωτές.

Τριάντα άτομα που κατηγορούνται για «διατάραξη της δημόσιας τάξης» συνελήφθησαν στην Τεχεράνη, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim σήμερα το βράδυ, παρόλο που δεν είχαν αναφερθεί επίσημα περιστατικά από τις αρχές στην πρωτεύουσα τις τελευταίες ημέρες.

«Μετά από συντονισμένη επιχείρηση των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών, 30 άτομα που διατάρασσαν τη δημόσια τάξη στην περιοχή Μαράρντ δυτικά της Τεχεράνης εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν χθες το βράδυ», ανέφερε το Tasnim.

Το πρακτορείο Fars ανέφερε ότι ορισμένοι διαδηλωτές ήταν οπλισμένοι και άνοιξαν πυρ κατά αστυνομικών, χωρίς ωστόσο να προσκομίσει αποδείξεις που να τεκμηριώνουν τον ισχυρισμό.

Μη επαληθευμένα βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν διαδηλωτές να πετούν πέτρες εναντίον ένστολων αστυνομικών στην περιοχή. Σύμφωνα με το Fars, οι διαδηλωτές επιτέθηκαν επίσης με πέτρες στο κτίριο του κυβερνήτη, σε τράπεζες και σε άλλα κυβερνητικά κτίρια.

Το βράδυ της Τετάρτης, ένα μέλος της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ του Ιράν σκοτώθηκε και 13 ακόμη τραυματίστηκαν, όταν οι διαμαρτυρίες εξελίχθηκαν σε βίαιες συγκρούσεις στην πόλη Κουντάστ, στην επαρχία Λορεστάν, σύμφωνα με κρατικά προσκείμενα μέσα ενημέρωσης. Πρόκειται για τον πρώτο γνωστό θάνατο από τότε που ξέσπασαν οι διαδηλώσεις αυτή την εβδομάδα.

Το πρακτορείο Fars μετέδωσε βίντεο στο οποίο φαίνεται μέλος των δυνάμεων ασφαλείας να δέχεται ιατρική περίθαλψη, αφού φέρεται να πυρπολήθηκε από διαδηλωτές. Η παραστρατιωτική πολιτοφυλακή Μπασίτζ χρησιμοποιείται συχνά από το καθεστώς για την καταστολή διαδηλώσεων.

Είκοσι άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών, δήλωσε την Πέμπτη ο εισαγγελέας της Κουντάστ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. Έμποροι, καταστηματάρχες των παζαριών και φοιτητές βγήκαν στους δρόμους σε πολλές ιρανικές πόλεις αυτή την εβδομάδα, φωνάζοντας αντικαθεστωτικά συνθήματα για την οικονομική κατάσταση, μετά την πτώση του νομίσματος σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Οι διαδηλώσεις είναι οι μεγαλύτερες από την πανεθνική εξέγερση του 2022, η οποία είχε πυροδοτηθεί από τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί υπό κράτηση της αστυνομίας, μετά τη σύλληψή της επειδή φέρεται να φορούσε «ακατάλληλα» τη μαντίλα της.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X την Τετάρτη ότι ανησυχεί για αναφορές σύμφωνα με τις οποίες οι διαδηλωτές αντιμετωπίζουν «εκφοβισμό, βία και συλλήψεις» και κάλεσε τις ιρανικές αρχές να τερματίσουν την καταστολή.

«Πρώτα τα παζάρια. Μετά οι φοιτητές. Τώρα ολόκληρη η χώρα. Οι Ιρανοί είναι ενωμένοι. Διαφορετικές ζωές, ένα αίτημα: σεβαστείτε τις φωνές και τα δικαιώματά μας», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτηση στον περσικό λογαριασμό του στο X.

Παρότι μέχρι στιγμής οι διαδηλώσεις παραμένουν περιορισμένες, αποτελούν το πιο πρόσφατο κεφάλαιο της αυξανόμενης δυσαρέσκειας στο Ιράν, καθώς ο πληθυσμός διεκδικεί σιωπηρά δημόσιους χώρους και προσωπικές ελευθερίες μέσω ασυντόνιστων πράξεων ανυπακοής.

Με πληροφορίες από CNN